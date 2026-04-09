Liverpool ondergaat een zware avond in Parijs, Slot hoopt op een 'Anfield voodoo' in de return

Arne Slot erkent de overlevingsmodus van Liverpool tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De Engelse club verloor kansloos in Parijs, maar hoopt op een wederopstanding in de return op Anfield. Slot benadrukt de rol van de fans en de noodzaak tot verbetering.

Arne Slot erkende dat het voor Liverpool overleven was tijdens de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain , woensdagavond in de Champions League . De Engelse club verloor kansloos met 2-0 in Parijs. Met deze uitslag kwam de ploeg van Slot er nog genadig vanaf. 'We zaten het grootste deel van de wedstrijd in de overlevingsmodus,' zei Slot. 'Maar misschien geldt dat ook wel voor de fase van ons seizoen,' toonde de Nederlander zich realistisch.

Verlenging van de landstitel heeft Liverpool allang uit het hoofd gezet. Champions League-voetbal is waarvoor de club nu vecht in Engeland. 'Het seizoen hangt aan een zijden draadje,' schreef de BBC in een analyse van de afstraffing in Parijs. Er waren ook twijfels over de zin om de opstelling te veranderen vlak voor zo'n belangrijke wedstrijd. Slot begon met vijf verdedigers. Zo worstelde aanvoerder Virgil van Dijk met de beweeglijke PSG-aanvallers en was het heenduel een 'duidelijke mismatch', luidde de conclusie van de BBC. Liverpool speelde als 'een ploeg uit een lagere divisie', analyseerde clubicoon Jamie Carragher bij de Amerikaanse tv-zender CBS. 'De kloof met PSG is zorgwekkend.' Het pijnlijkste volgens The Guardian was hoe PSG de achteruitgang van Liverpool benadrukte en hoe Liverpool worstelt met een gebrek aan patronen en structuur. Liverpool mocht volgens de Britse krant vooral blij zijn dat het slechts bij 2-0 bleef en dat PSG zich een beetje ging inhouden. Als wereldvoetballer van het jaar Ousmane Dembélé iets scherper was geweest voor het doel, dan was de Engelse hoop op een wederopstanding in eigen huis al lang vervlogen. 'Anfield voodoo', zoals The Guardian het noemt, zal moeten worden opgeroepen om de boel te redden. Net als vorig seizoen. Toen PSG in de achtste finales in het heenduel ook veel sterker was, maar Liverpool de return in Engeland wel won, om vervolgens na strafschoppen alsnog het hoofd te buigen. De returns in de kwartfinales van de Champions League - Liverpool-PSG en Atlético-Barcelona - zijn dinsdag vanaf 21.00 uur te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook zijn flitsen van de wedstrijden te horen in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.\Een thuiszege op de titelhouder uit Frankrijk is weer mogelijk, denkt Slot. 'Afgelopen seizoen speelden we op Anfield een totaal andere wedstrijd, waarin we in de eerste 30 minuten op een 2-0 voorsprong hadden kunnen staan,' blikte Slot na afloop terug. 'Maar we zullen met beter spel moeten komen.' En: 'We zullen zeker de fans nodig hebben om een sfeer te creëren waarin we een beter niveau kunnen laten zien dan we in Parijs hebben gedaan. Het was overduidelijk dat wij onze fans meer dan ooit nodig hebben als we tegen dit PSG spelen.' 'PSG heeft ons in leven gelaten door een paar open kansen niet te benutten,' besloot Slot. 'Nu kunnen we het omdraaien op Anfield.' De kritiek op de tactiek van Slot was ondubbelzinnig. De keuze voor vijf verdedigers pakte verkeerd uit, waardoor Liverpool de controle over de wedstrijd grotendeels verloor. De aanval werd nauwelijks gevaarlijk en de middenvelders werden overrompeld door de PSG-middenvelders. De BBC concludeerde dat Liverpool simpelweg niet in staat was om de kwaliteit van PSG bij te benen. Carragher was nog scherper en vergeleek de prestatie met die van een team uit een lagere divisie. Dit was een enorme teleurstelling voor de fans, die hoopten op een beter resultaat, zeker na de eerdere successen in de Champions League.\De hoop van Liverpool is nu gevestigd op de return in Anfield. Slot weet dat de sfeer in het stadion cruciaal zal zijn. De fans kunnen een belangrijke rol spelen door het team naar voren te stuwen en een extra impuls te geven. De herinnering aan de wedstrijd van vorig seizoen tegen PSG, waarin Liverpool de return won, biedt hoop. Maar de realiteit is dat Liverpool op dit moment met veel problemen kampt. Het gebrek aan structuur en patronen, gecombineerd met de beweeglijkheid van de PSG-aanvallers, maakt het een zware opgave. Slot weet dat de spelers een aanzienlijke verbetering moeten laten zien om een kans te maken. Er zullen waarschijnlijk tactische aanpassingen nodig zijn en de spelers moeten hun beste vorm terugvinden. De focus ligt op het creëren van een sfeer waarin Liverpool zijn potentieel kan waarmaken. De coach benadrukt het belang van de fans en de noodzaak om PSG onder druk te zetten. Het zal een zware wedstrijd worden, maar Liverpool heeft nog steeds de kans om de achterstand goed te maken en zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ervaring en de sfeer in Anfield kunnen hierbij een cruciale rol spelen. Het is aan Slot en zijn team om de juiste tactiek te kiezen en de spelers te motiveren om hun beste prestatie te leveren. De return in Anfield belooft een spannende wedstrijd te worden, met Liverpool dat alles op alles zet om de achterstand goed te maken





Gunstig nieuws voor Slot en Liverpool: Engeland verzekerd van extra CL-ticketEngeland heeft zich dinsdagavond weten te verzekeren van een vijfde Champions League-ticket voor volgend seizoen. Door de nipte overwinning van Arsenal op bezoek bij Sporting CP (0-1) heeft het land dusdanig veel coëfficiëntenpunten gepakt, waardoor ze niet meer in te halen zijn door andere landen.

VP-Voetbalkantine: 'Als Liverpool ook van PSG verliest moet Slot ontslagen worden'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken.

PSG zet Liverpool van Slot opzij in Champions League-kwartfinaleParis Saint-Germain verslaat Liverpool van Arne Slot met 2-0 in de eerste kwartfinalewedstrijd van de Champions League. Liverpool, dat drie wedstrijden op rij niet heeft gewonnen, staat voor een zware opgave in de return.

Kritiek op Slot na tactische blunder in ParijsDe tactische keuze van de trainer om met een extra verdediger te spelen in de wedstrijd tegen PSG in de Champions League, wordt in Engeland bekritiseerd. Volgens critici pakte de tactiek verkeerd uit, ondanks een beperkte nederlaag.

Slot krijgt steun uit onverwachte hoek na nederlaag: 'Hij is een geweldige coach'Luis Enrique is na afloop van het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Liverpool (2-0) lyrisch over Arne Slot. De Nederlander staat de afgelopen weken onder druk in Engeland en tot overmaat van ramp ging Liverpool woensdag pijnlijk onderuit in Parijs.

Uiterst pijnlijke statistiek voor Arne Slot geeft precies de verhoudingen tussen PSG en Liverpool weerLiverpool had het woensdag uiterst lastig in Parijs en noteerde daarbij een opvallende statistiek. De ploeg van Arne Slot was aanvallend onmachtig tegen Paris Saint-Germain (2-0) in de Champions League.

