Liverpool lijdt pijnlijke nederlaag tegen PSG, vertrouwen ver te zoeken

Liverpool, zonder Mohamed Salah, verloor van PSG met overtuigende cijfers. De ploeg had geen antwoord op de intensiteit van de Parijzenaars. Kvaratskhelia scoorde de tweede goal. De return op Anfield wacht.

Het werd al vroeg in de wedstrijd duidelijk dat Liverpool een zware avond tegemoet ging. Zonder de geblesseerde Mohamed Salah, en na eerdere nederlagen tegen Brighton & Hove Albion en Manchester City, leek het zelfvertrouwen van Liverpool al fragiel. Deze nederlaag tegen PSG zal de situatie er niet rooskleuriger op hebben gemaakt. De Parijzenaars combineerden met een ongekende intensiteit en beweeglijkheid, waar Liverpool geen antwoord op kon vinden.

Virgil van Dijk stond weliswaar centraal achterin, en ook Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch kregen een basisplaats, maar de defensie van Liverpool werd continu uit elkaar getrokken. Na elf minuten was het raak: Désiré Doué slalomde door de Engelse defensie en zijn schot verdween via een been in het doel. De openingstreffer was volkomen verdiend, en de toon voor de wedstrijd was gezet.\Wat volgde was een ware demonstratie van PSG. Zij dicteerden het tempo en lieten de bal razendsnel rondgaan, terwijl Liverpool vooral bezig was met overleven. Spelers als Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia en Achraf Hakimi bleven continu dreigend, maar doelman Giorgi Mamardashvili voorkwam met meerdere knappe reddingen dat de schade nog groter werd. Liverpool stelde daar in de eerste helft bitter weinig tegenover. De trainer zag machteloos toe hoe zijn ploeg geen enkele vuist kon maken. Ook na de rust veranderde het spelbeeld nauwelijks. PSG bleef de controle behouden en Liverpool bleef zoeken naar grip, die er nauwelijks leek te zijn. Een zeldzame mogelijkheid voor Alexis Mac Allister leverde niets op, terwijl PSG aan de andere kant de druk bleef opvoeren. Na 65 minuten viel dan ook de verdiende 2-0: Kvaratskhelia kreeg de bal tussen twee Liverpool-spelers door, speelde Mamardashvili uit en scoorde beheerst. De sfeer in het Liverpool kamp moet op dat moment bedroevend zijn geweest.\In de slotfase leek het erger te worden toen PSG een strafschop kreeg na een tackle van Ibrahima Konaté, maar na ingrijpen van de VAR werd deze beslissing teruggedraaid. Met onder andere Cody Gakpo en de van een blessure herstelde Alexander Isak probeerde Liverpool nog een slotoffensief te forceren, maar het leek een verloren zaak. De inspanningen kwamen te laat. Over zes dagen staat de return op Anfield op het programma. Liverpool zal in de tussenliggende tijd, te beginnen met de wedstrijd tegen Fulham aanstaande zaterdag, het nodige vertrouwen moeten zien te tanken om een kans te maken in de return. De vraag is of er voldoende herstelvermogen en veerkracht aanwezig is om een dergelijke prestatie in de return te kunnen evenaren. De fans van Liverpool hopen vurig op een positieve ommekeer, maar de realiteit lijkt vooralsnog anders te zijn





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liverpool PSG Champions League Kvaratskhelia Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Liverpool rekent op Isak in cruciale Champions League-clash tegen PSGArne Slot kan Alexander Isak inzetten in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. De Zweedse spits keert terug na een blessure en kan een belangrijke rol spelen in de strijd om de titel.

Read more »

Kiezen tussen PSG en Liverpool: één goal kan tot 100x de inzet opleveren!ADVERTORIAL - Net als op de dinsdag staan er ook op woensdag twee prachtige affiches op het programma in de kwartfinale van de Champions League. Eén van de wedstrijden is die tussen Paris Saint-Germain en Liverpool.

Read more »

PSG clasht met Liverpool: voorspel de winnaar en pak tot 50x je inleg!ADVERTORIAL - Paris Saint-Germain krijgt woensdagavond bezoek van Liverpool. De Parijzenaren hopen een goed resultaat neer te zetten voor de return in Engeland. Voorspel als nieuwe speler bij TOTO de correcte winnaar en pak 50x je inleg !

Read more »

Salah op de bank bij Liverpool in Champions League-clashMohamed Salah begint op de bank bij Liverpool in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Jeremie Frimpong en Florian Wirtz krijgen een basisplaats. Cody Gakpo zit wederom op de bank.

Read more »

VP-Voetbalkantine: 'Als Liverpool ook van PSG verliest moet Slot ontslagen worden'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken.

Read more »

Read more »