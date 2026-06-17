Liverpool kaapt Víctor Muñoz weg van Newcastle United voor veertig miljoen euro

De Spaanse vleugelspeler Víctor Muñoz, 22 jaar oud, verlaat Osasuna voor Liverpool na een late transferkap van Newcastle United. De transferbedraagt veertig miljoen euro en loopt tot medio 2032.

Liverpool heeft een miljoenendeal van Newcastle United gekaapt. Het gaat om de 22-jarige Víctor Muñoz van Osasuna . Dat meldt Fabrizio Romano in de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 juni.

Muñoz was hard op weg naar een akkoord met Newcastle United, maar op het laatste moment heeft Liverpool besloten de deal te kapen. Volgens transferjournalist Romano is er razendsnel een deal op handen gekomen met de Spaanse vleugelspeler en zal Liverpool veertig miljoen euro betalen aan Osasuna.

Eerder was Newcastle United dichtbij een deal voor 35 miljoen euro, maar The Magpies zien de 22-jarige aanvaller, die ook is meegereisd naar het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, naar een andere Premier League-club vertrekken. Het gaat om een zesjarige verbintenis die loopt tot medio 2032. Na het WK zal Muñoz zich aansluiten bij The Reds. Afgelopen seizoen speelde hij 36 wedstrijden voor Osasuna.

Daarin maakte hij zeven doelpunten en gaf hij vijf assists. Het was het eerste seizoen van Muñoz bij Osasuna, want de club nam hem voor vijf miljoen euro over van Real Madrid. Los Blancos hadden echter een terugkoopclausule en een doorverkooppercentage in de deal laten opnemen. Van de terugkoopclausule maakt Real Madrid geen gebruik, maar van de veertig miljoen euro kan de Spaanse grootmacht volgens Romano wel twintig miljoen euro bijschrijven.

Dit is een aanzienlijke som voor een speler die nog maar één seizoen heeft uitgekeken in La Liga. De overgang van Real Madrid naar Osasuna was destijds al een verrassing, maar dat Muñoz nu verdergaat naar Liverpool onderstreept zijn snelle ontwikkeling. Liverpool heeft daarmee opnieuw hun scoutingcapaciteiten bewezen door een veelbelovende jonge Spaanse speler te verankeren. Voor Newcastle United is het een teleurstelling, maar het illustreert de Concurrentie in de Premier League.

Voor Osasuna betekent de verkoop een enorme financiële injectie, mede dankzij de doorverkoopclausule van Real Madrid. De 22-jarige speelt als vleugelspeler en heeft al internationale ervaring met Spanje's selectie voor het WK 2026. Zijn statistieken bij Osasuna - zeven goals en vijf assists - zijn indrukwekkend voor een jonge speler in zijn eerste topseizoen. Liverpool kiest voor een lange contractduur tot 2032, wat wijst op vertrouwen in zijn toekomstige waarde.

Real Madrid zal profiteren van de doorverkoop en ontvangt naar schatting twintig miljoen euro, een mooi rendement op hun oorspronkelijke investering van vijf miljoen euro. Dit type transfer is gebruikelijk in het moderne voetbal, waarbij clubs via terugkoop- en doorverkoopclausules meeprofiteren van de ontwikkeling van jonge talenten. Nu ligt de ballen bij Muñoz om de overgang naar een grotere club aan te kunnen.

Liverpool's speelstijl, onder leiding van Jürgen Klopp, known for its intense pressing, zou goed bij de dynamiek van een jonge vleugelspiller passen. Z internationale ervaring bij het WK zal hem ook helpen om de sprong te maken. Newcastle United zal opnieuw op zoek moeten naar een andere versterking. De troeven van de Premier League zorgen ervoor dat dergelijke deals vaak op het allerlaatste moment worden gedicteerd.

Liverpool heeft hier duidelijk de Voorsprong genomen. De volgende weken zullen uitwijzen of dit een goede zomer wordt voor de Spaanse vleugelspeler en of hij kan aansluiten bij het huidige squad van Liverpool. De verwachting is dat hij na het WK voor het eerst zal trainen met zijn nieuwe teamgenoten





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