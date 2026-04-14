Liverpool Gebrek aan Geluk in Champions League Kwartfinale: Nederlaag tegen PSG

Liverpool verloor in de kwartfinale van de Champions League van PSG. Een gemiste penalty, VAR-controversie en een blessure van Ekitiké overschaduwden de wedstrijd waarin Liverpool 21 keer op doel schoot.

Liverpool verloor in de return van de kwartfinale van de Champions League van PSG , maar halverwege de tweede helft had de wedstrijd een heel andere wending kunnen nemen. Scheidsrechter Maurizio Mariani wees in eerste instantie naar de stip na een overtreding van Willian Pacho op Alexis Mac Allister, maar werd door de VAR gecorrigeerd. Dit gebeurde bij een 0-0 stand, wat leidde tot een golf van verontwaardiging op Anfield.

Trainer Slot reageerde na de wedstrijd bij Amazon met de opmerking: 'Als je naar de rest van het seizoen kijkt, dan ben ik niet verbaasd dat ook deze beslissing tegen zit.' Hij benadrukte de eenvoud van de situatie. 'Als de scheidsrechter geen penalty geeft, dan zou de VAR nooit ingrijpen. Ik heb zo veel lichte strafschoppen zien worden toegekend, maar hier is duidelijk contact. Dan zeggen ze dat de VAR niet mag ingrijpen? Contact is wat we hier duidelijk zien,' aldus Slot. Hij erkende ook dat Liverpool vorige week wel geluk had gehad met de arbitrage.

Buiten het penaltymoment vond Slot dat Liverpool meer verdiende. 'Afgelopen week kregen we meer dan we verdienden, want het had meer dan 2-0 kunnen zijn. Maar als we naar deze wedstrijd kijken, dan kregen we minder dan we verdienden. In mijn ogen hadden we moeten winnen, maar vanwege hun kwaliteit krijgen ze geen goals tegen.' Liverpool vuurde maar liefst 21 schoten af op het doel van PSG, maar verloor toch de wedstrijd. De laatste keer dat de Engelse grootmacht in de Champions League verloor met evenveel of meer schoten voor, was in mei 2022 tegen Real Madrid.

Naast de frustratie over de uitslag, maakte Slot zich ook zorgen over de blessure van Ekitiké. De spits greep plotseling naar zijn achillespees en moest per brancard van het veld worden gedragen. Slot gaf aan: 'Het ziet er niet goed uit, dat hebben we allemaal gezien. In de tweede helft ging hij naar huis, we hebben hem nog niet gezien. Je wil nooit geblesseerd raken, zeker niet op dit moment.' De blessure voegt een extra laag van teleurstelling toe aan de nederlaag en de gemiste kansen.

De wedstrijd tegen PSG was een ware rollercoaster van emoties voor Liverpool en hun fans. Van de aanvankelijke hoop op een voordelige penaltybeslissing tot de uiteindelijke frustratie van de nederlaag, de wedstrijd toonde de complexiteit van voetbal op het hoogste niveau. De kritiek van Slot op de VAR en de ongelukkige blessure van Ekitiké benadrukken de impact van zowel individuele beslissingen als fysieke tegenslagen op het verloop van een wedstrijd. De focus zal nu ongetwijfeld verschuiven naar het herstel van de spelers en de voorbereiding op de volgende wedstrijden, met het doel om de positieve aspecten van het spel te benadrukken en te leren van de gemaakte fouten. De teleurstelling is groot, maar de vechtlust en de ambitie van Liverpool blijven onverminderd groot. De fans zullen hun ploeg blijven steunen, in de hoop op een succesvollere toekomst in de competitie





