Liverpool dringt aan voor Jan Paul van Hecke, speler heeft voorkeur voor Anfield

Liverpool heeft concrete interesse getoond in centrale verdediger Jan Paul van Hecke van Brighton & Hove Albion. De speler zelf zou een voorkeur hebben voor een overstap naar de club van Arne Slot, ondanks interesse van andere topclubs zoals Chelsea en Newcastle United.

Liverpool toont serieuze interesse in Jan Paul van Hecke, de 25-jarige centrale verdediger van Brighton & Hove Albion. De club van Arne Slot , die eerder al interesse toonde toen hij nog trainer was bij Feyenoord, heeft contact opgenomen met de speler en zijn entourage.

De verwachting is dat Van Hecke deze zomer zijn huidige club zal verlaten, hoewel hij nog een contract heeft tot medio 2027. Brighton was van plan om zijn contract te verlengen, maar de onderhandelingen liepen vorig jaar zomer vast. De club ziet nu meer voordeel in een directe verkoop, om financieel te profiteren van zijn waarde. Van Hecke, die tien keer uitkwam voor het Nederlands elftal, heeft een geschatte marktwaarde van rond de 30 miljoen euro.

Hij werd in 2020 overgenomen van NAC Breda door Brighton, waarna hij een periode werd verhuurd aan sc Heerenveen en Blackburn Rovers. Bij Brighton heeft hij zich ontwikkeld tot een belangrijke speler, met 127 officiële duels op zijn naam, waarin hij 4 doelpunten scoorde en 6 assists gaf. De concurrentie voor Van Hecke is aanzienlijk. Naast Liverpool zijn ook Chelsea, Newcastle United en Tottenham Hotspur in de race voor zijn handtekening.

Echter, volgens betrouwbare bronnen, waaronder journalist Ben Jacobs, heeft Van Hecke een duidelijke voorkeur voor een overstap naar Liverpool. De aantrekkingskracht van Arne Slot speelt hierbij een belangrijke rol, aangezien de nieuwe Liverpool-trainer al eerder probeerde hem naar Feyenoord te halen. Slot ziet in Van Hecke een ideale versterking voor zijn defensie, die hij wil bouwen rondom een combinatie van ervaring en jeugd.

De komst van Van Hecke zou een belangrijke stap zijn in de wederopbouw van Liverpool, na een teleurstellend seizoen waarin de club geen Champions League-voetbal bereikte. De verwachting is dat Slot een aantal nieuwe spelers wil aantrekken om de selectie te versterken en de concurrentie te vergroten. Van Hecke past perfect in het profiel dat Slot zoekt: een fysiek sterke, balvaardige en intelligente verdediger die zowel centraal als links in de verdediging kan spelen.

De beslissing van Van Hecke zal de komende weken vallen. Hij moet een afweging maken tussen de sportieve ambities, de financiële voorwaarden en de persoonlijke voorkeuren. Liverpool biedt hem de kans om onder een trainer te spelen die in hem gelooft en om te strijden voor de prijzen in de Premier League en de Europese competities. Chelsea, Newcastle en Tottenham kunnen hem mogelijk een hoger salaris bieden, maar de sportieve aantrekkingskracht van Liverpool is groot.

De speler zelf lijkt zich te realiseren dat een overstap naar Liverpool een belangrijke stap in zijn carrière zou zijn. Hij wil zich graag verder ontwikkelen en op het hoogste niveau spelen. De onderhandelingen tussen Liverpool en Brighton zullen waarschijnlijk nog intensief worden, maar beide clubs lijken bereid om tot een akkoord te komen. Brighton wil een goede prijs voor Van Hecke, terwijl Liverpool hem graag wil aantrekken om de defensie te versterken.

De komst van Van Hecke zou een signaal afgeven dat Liverpool serieus werk maakt van de wederopbouw en dat de club weer terug wil naar de top van het Engelse en Europese voetbal. De verwachting is dat de transfer snel zal worden afgerond, zodra alle details zijn uitgewerkt





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jan Paul Van Hecke Liverpool Brighton Arne Slot Transfernieuws Premier League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kritiek op Liverpool na glansprestatie Díaz tegen PSG: 'Belachelijke beslissing om hem te verkopen'De transfer van Luis Díaz van Liverpool naar Bayern München wordt steeds meer bekritiseerd, vooral in Engeland. Analisten en clubiconen uiten hun verbazing over de beslissing om Díaz te verkopen, terwijl hij juist floreert bij Bayern en indruk maakt in de Champions League. Zijn doelpunt tegen Paris Saint-Germain is een nieuw bewijs van zijn waarde.

Read more »

Kritiek op Liverpool na schitterende goal Díaz tegen PSG: 'Belachelijke beslissing om hem te verkopen'De transfer van Luis Díaz van Liverpool naar Bayern München wordt steeds meer bekritiseerd, vooral in Engeland. Analisten en clubiconen uiten hun verbazing over de beslissing om Díaz te verkopen, terwijl hij juist floreert bij Bayern en een cruciale rol speelt in hun succes. Zijn doelpunt tegen Paris Saint-Germain in de Champions League onderstreept zijn waarde.

Read more »

Jan Joost van Gangelen onthult: megatalent uit de Eredivisie staat open voor opmerkelijke transferFC Twente gaat komende zomer drie dure verdedigers verkopen, zo wordt geconcludeerd in Voetbalpraat op ESPN. Bart van Rooij, Ruud Nijstad en Mats Rots zijn bezig aan hun laatste weken in Enschede.

Read more »

Slot jaagt op derde plek van Man United en zoekt naar nieuwe Liverpool-assistentAls het om prijzen gaat, heeft Liverpool dit seizoen niets meer om voor te spelen. The Reds mikken nu op een zo hoog mogelijke eindrangschikking in de Premier League en kunnen zondag een grote slag slaan in de topper met nummer drie Manchester United. Manager Arne Slot vertelde verder dat hij op zoek is naar een nieuwe assistent-trainer.

Read more »

Slot bespreekt in aanloop naar kraker vacature in Liverpool-stafAls het om prijzen gaat, heeft Liverpool dit seizoen niets meer om voor te spelen. The Reds mikken op een zo hoog mogelijke plek in de Premier League en kunnen zondag een grote slag slaan in de topper met nummer drie Manchester United. Manager Arne Slot vertelde in de aanloop naar die clash dat hij op zoek is naar een nieuwe assistent-trainer.

Read more »

Arne Slot weigert naam van Feyenoorder te noemen tijdens persconferentie LiverpoolManager Arne Slot wilde vrijdag tijdens de persconferentie van Liverpool niet reageren op de toenemende geruchten over een hereniging met assistent-trainer Etiënne Reijnen (Feyenoord).

Read more »