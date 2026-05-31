Liverpool heeft bevestigd dat Ibrahima Konaté de club zal verlaten na afloop van zijn contract deze zomer. De Fransman speelde 183 wedstrijden voor Liverpool en won met de club onder andere de Premier League, de FA Cup en de League Cup.

Konaté werd in 2021 overgenomen van RB Leipzig voor 40 miljoen euro en had eerder gespeeld voor FC Sochaux in Frankrijk. Het vertrek van Konaté is het tweede grote nieuws voor Liverpool dit seizoen, na het vertrek van Arne Slot. De club wensen Konaté het allerbeste in de toekomst en danken hem voor zijn bijdrage aan de club. Konaté vertrekt met een grote hoeveelheid ervaring en successen op zijn naam, waaronder twee League Cup-titels en een Community Shield.

Hij speelde ook een belangrijke rol bij de overwinningen van de Premier League en de FA Cup. Konaté's vertrek zal een groot gat in de verdediging van Liverpool laten, maar de club heeft al een aantal talentvolle spelers in de pijplijn om hem te vervangen. Het is onduidelijk wie Liverpool als opvolger zal kiezen, maar het is waarschijnlijk dat de club een andere centrumverdediger zal zoeken om de verdediging te versterken.

In elk geval zal Konaté zijn tijd bij Liverpool nooit vergeten en zal hij altijd worden herdacht als een van de beste verdedigers in de geschiedenis van de club





Curtis Jones staat open voor transfer naar InternazionaleCurtis Jones zou naar Internazionale kunnen gaan, dat melden diverse Engelse media en transferexpert Fabrizio Romano. De Nederlandse manager Arne Slot moet na Mohamed Salah, Andy Robertson en mogelijk Ibrahima Konaté nog een speler uitzwaaien.

Fabrizio Romano: Liverpool heeft één topfavoriet om Arne Slot op te volgenAndoni Iraola is de topkandidaat om Arne Slot op te volgen bij Liverpool. Dat meldt Fabrizio Romano zaterdagmiddag. De Spaanse manager zit zonder zijn club na zijn vertrek bij AFC Bournemouth.

'Real, Bayern en Chelsea willen transfervrij toeslaan bij Liverpool'In navolging van Britse media meldt ook L'Équipe dat Ibrahima Konaté mogelijk vertrekt bij Liverpool. Het betrouwbare Franse medium weet waar de 26-jarige verdediger zijn loopbaan kan voortzetten.

Arne Slot na tegenvallend seizoen ontslagen bij Liverpool: 'Niet des Liverpool'Arne Slot is zaterdag ontslagen bij Liverpool. Slot won vorig jaar nog de Premier League, maar greep dit seizoen naast de prijzen. Hugo Borst is het niet eens met het ontslag. 'Hij had de koers nog moeiteloos kunnen wijzigen', zegt Borst in NOS Langs de Lijn.

