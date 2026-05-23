Liverpool bevestigt aanstelling van Etiënne Reijnen als lid van technische staf

De club bevestigt de aanstelling van Etiënne Reijnen als lid van de technische staf, nadat diverse Engelse media meldden dat hij Feyenoord verruilt voor Liverpool.

Liverpool staat op het punt Etiënne Reijnen aan te stellen als lid van de technische staf , zo meldt de kwaliteitskrant. Diverse betrouwbare Engelse media schrijven dat Reijnen Feyenoord verruilt voor Liverpool .

Hoewel Slot steeds meer onder vuur ligt, willigt de clubleiding hiermee een langgekoesterde wens van de trainer in. Spelhervattingscoach Aaron Briggs vertrok eind december abrupt bij Liverpool. De aftocht van de Engelsman volgde kort na enkele kritische opmerkingen van Slot en Virgil van Dijk over de standaardsituaties bij de grootmacht. Reijnen gaat deze rol vanaf komend seizoen vervullen op Anfield.

De 39-jarige Zwollenaar speelde samen met Slot bij PEC en werkte later met hem samen bij SC Cambuur en Feyenoord. Bij Liverpool lopen naast Slot al meerdere Nederlanders rond, onder wie internationals Van Dijk, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong en Cody Gakpo





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