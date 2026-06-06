Liveblog WK-voetbal: Embolo compleet, Leão ziet rood, Messi fit, en updates over selecties en reisboetes

Een uitgebreid overzicht van het laatste WK-voetbalnieuws, inclusief de Zwitserse selectie nu compleet met Breel Embolo, een ongelukkige rode kaart voor Rafael Leão, herstel van Lionel Messi, het Chinese uitzendakkoord, vertrouwen bij De Rode Duivels, visa-problematiek bij Irak en Iran, onweersonderbreking in de VS, en de paus die voor de VS is. Ook de voorbereidingen van het Nederlands elftal en Tunesiës nederlaag tegen België worden besproken.

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. Zojuist stapte een opgeluchte Breel Embolo uit een auto bij het Fairmont Grand Del Mar hotel in San Diego.

Met zijn komst is de Zwitserse WK-selectie compleet. Embolo, een 29-jarige spits van Stade Rennes, kreeg in eerste instantie geen visum. Dat had te maken met een recente uitspraak van een Zwitserse rechtbank, die Embolo veroordeelde voor meerdere bedreigingen tijdens een ruzie in 2018. Rafael Leão pakte zojuist een oliedomme rode kaart tijdens een oefenwedstrijd van Portugal tegen Chili.

Hij mengde zich in een opstootje waarbij hij een tegenstander flink in zijn gezicht duwde. Dat leverde een directe rode kaart op, dus hij is sowieso geschorst voor het oefenduel met Nigeria van komende woensdag. Als de tuchtcommissie van de FIFA een zwaardere schorsing oplegt, kan het zijn dat Leão zelfs het eerste WK-duel moet missen. Erg waarschijnlijk is dat echter niet.

Nergens ter wereld kijken meer mensen naar het wereldkampioenschap voetbal dan in China. Minder dan een maand voor de start van het WK 2026 bereikten de Chinese staatstelevisie en de FIFA een akkoord over de uitzendrechten. Volgens verschillende Chinese bronnen vroeg de FIFA zo'n 300 miljoen dollar, maar betaalde China uiteindelijk 110 miljoen. Grote opluchting in Argentinië vandaag, waar superster Lionel Messi gewoon weer met de groep heeft getraind.

Hij viel twee weken geleden nog geblesseerd uit bij zijn club Inter Miami en bleek een Bondscoach Lionel Scaloni vertelde zojuist dat het inmiddels weer goed gaat met Messi. Hij zou in de komende oefenwedstrijden tegen Honduras (morgen) en IJsland (woensdag) ook gewoon minuten kunnen maken. Eerder deze week werd overigens duidelijk dat Messi als enige in de Argentijnse selectie een privékamer heeft gekregen in het teamhotel.

Op voorgaande toernooien deelde hij de kamer nog met zijn goede vriend Rodrigo De Paul. Die slaapt de komende weken echter met Nicolás Otamendi. Tegenover het goede nieuws van Messi's terugkeer staat het wegvallen van Leonardo Balerdi. De verdediger van Olympique Marseille heeft een kuitblessure opgelopen en gaat niet op het WK kunnen spelen.

Dat was een opmerking met een knipoog, natuurlijk. Toch is er wel degelijk sprake van veel zelfvertrouwen bij De Rode Duivels. Zo vertelde Brandon Mechele: "We hebben een fantastische week achter de rug: eerst in Kroatië een heel goed resultaat en dan vandaag om het af te maken. We kunnen met vertrouwen vertrekken.

" Aymen Hussein, de spits van de Irakese WK-ploeg, is vandaag bijna zeven uur vastgehouden en ondervraagd bij aankomst op het vliegveld in Chicago. Dat zegt een woordvoerder van de Irakese voetbalbond. Uiteindelijk mocht Hussein zich wel bij zijn ploeg voegen. Wat de reden was voor het lange verhoor, is momenteel nog onduidelijk.

Hussein is een van de grote blikvangers van Irak op het WK: hij maakte de beslissende goal in de play-off tegen Bolivia in april, waarmee Irak zich definitief plaatste voor het toernooi. Een fotograaf die was meegereisd met het team zou zelfs tien uur zijn ondervraagd en heeft uiteindelijk geen toegang gekregen tot de Verenigde Staten. De reden daarvoor wordt niet bekendgemaakt.

Een oefenduel tussen Puerto Rico en Saudi-Arabië (0-3) in de Amerikaanse stad Austin (Texas) heeft vandaag ruim twee uur stilgelegen. In de buurt werden zware onweersbuien waargenomen, waarop de scheidsrechter verplicht was de oefenwedstrijd te onderbreken. Het zou zomaar kunnen dat dit tijdens het WK ook gaat gebeuren. De Verenigde Staten zitten momenteel in het orkaanseizoen, dat grofweg loopt van juni tot eind november.

Het WK voetbal wordt straks ook gevolgd vanuit Vaticaanstad. Paus Leo XIV liet vandaag aan boord van een vliegtuig weten dat hij juicht voor de Verenigde Staten en dat hij gaat proberen zoveel mogelijk wedstrijden te bekijken. Dat de paus voor de VS is, viel wel te verwachten. Zijn echte naam is Robert Francis Prevost en hij werd geboren in Chicago.

Tunesië, tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase op het WK, heeft een oefenwedstrijd tegen België met 5-0 verloren. Voor rust ging het lang redelijk gelijk op, maar na de pauze (en een rode kaart) liepen de Belgen uit. Nederland speelt op het WK zijn derde en laatste poulewedstrijd tegen Tunesië. Dat treffen vindt op 26 juni plaats in Kansas City.

De selectie van het Nederlands elftal vertoeft momenteel in New York en daar hoort ook een wandeling over Times Square bij. Dat bleef niet onopgemerkt. Terwijl de Iraanse voetballers hun visum om de Verenigde Staten binnen te komen allemaal hebben gekregen, wachten er nog twaalf stafleden van de selectie op hun visum. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim.

Het betreft onder meer de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Iran verblijft tijdens het WK in Mexico, en voor dat land hebben alle betrokkenen hun visa al binnen





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