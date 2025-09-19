Liveblog: Voetbalnieuws en Vooruitblik Eredivisie - Zerrouki in vorm, Keukelaar naar Real Madrid

Volg het laatste voetbalnieuws, inclusief Eredivisie-wedstrijden, transfers en spelerprestaties. We blikken vooruit op de zesde speelronde.

In dit liveblog volgen we al het voetbalnieuws en blikken we vooruit op de zesde speelronde van de Eredivisie . We zagen weer een prachtgoal! Zerrouki stuurt Verschueren weg en die bedient Ünüvar, een mooie actie. Zerrouki speelt een uitstekende wedstrijd. Dat is fijn voor de Algerijnse international, die de laatste tijd veel kritiek kreeg. Zijn eerste weken na zijn terugkeer in Enschede verliepen moeizaam en ook in Algerije was men na de interlands van twee weken terug niet onder de indruk.

Vandaag laat hij weer zien wat hij kan: al zijn passes komen aan. Net zette hij Ünüvar vrij met een prachtige pass. Een hele knappe steekbal van Van Rooij biedt invaller Van den Belt een grote kans, maar Sparta-keeper Drommel weet de bal te keren. En daar is nummer vier! Van Wolfswinkel kruipt slim voor bij Martins Indi en tikt een voorzet van Mats Rots binnen. Van Rooij wint een duel van Clement en schiet knap binnen. Met zijn linker draait hij de bal in de rechterbovenhoek. SPA-TWE | 45+1' Er volgt een vervelende botsing, nu rust. Oei, de elleboog van Van Aanholt komt in het gezicht van Rots, die flink bloedt. Dit is het laatste moment van deze vermakelijke eerste helft. Dat had de tweede Twente-goal wel mogen zijn. Hlynsson ontsnapt, krijgt de bal goed mee, maar raakt 'm verkeerd. Het gaat op en neer vanavond. Na een sterke fase van Sparta - wat een goal opleverde - is Twente nu weer de betere partij. Van Aanholt schiet op Unnerstall, maar uit de rebound mikt Lauritsen raak. Het staat weer gelijk op Het Kasteel. Na een slechte start en een terechte tegengoal begint Sparta wat tot leven te komen. Het levert twee gevaarlijke momentjes op. Wat een goal! Zerrouki is snel bij een afvallende bal en jaagt die via de onderkant van de lat binnen. Lotte Keukelaar verkast van Ajax naar Real Madrid. De 19-jarige aanvaller, die nog tot medio 2027 onder contract stond in Amsterdam, tekent voor vijf seizoenen bij de Spaanse club. Over de transfersom is niets bekendgemaakt, maar volgens technisch directeur Alex Kroes gaat het om een recordbedrag. 'Lotte heeft zich in de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld en deze toptransfer naar Real Madrid is een bekroning voor haar harde werk', aldus Kroes. 'Dat zij nu voor een recordbedrag in het Nederlandse vrouwenvoetbal naar een topcompetitie vertrekt, zegt enerzijds veel over de kwaliteiten waarover zij beschikt en anderzijds over de groei die de Ajax Vrouwen doormaken.' Een tegenvaller voor Tyrell Malacia. De Nederlandse linksback is door zijn trainer Ruben Amorim teruggezet naar Manchester United O21. Hoelang hij buiten het eerste elftal wordt gehouden is onbekend. 'Als Tyrell bij de Onder-21 weer contact krijgt met zijn teamgenoten en de bal, dan zullen we zien.' Naoufal Bannis heeft voor twee jaar getekend bij Vitesse. De aanvaller komt transfervrij naar Arnhem. Bannis begon zijn voetbalcarrière bij ADO Den Haag en stapte daarna over naar de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij gold daar als een groot talent, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. Bannis kwam 22 keer uit voor Feyenoord. De aanvaller speelde na Feyenoord voor FC Dordrecht, NAC Breda en FC Eindhoven. De laatste twee jaar voetbalde hij in Qatar voor Al-Markhiya SC. Bannis zat sinds deze zomer zonder club. AZ staat ook hoog op dit moment. Het is nog vroeg in het seizoen, maar je kunt spreken van een topper', constateert trainer Robin van Persie over het duel van Feyenoord tegen AZ van komende zondag. Feyenoord won dit seizoen tot nu toe al zijn wedstrijden, terwijl AZ in vijf duels tien punten pakte. De afwezigen van afgelopen weken zijn nog niet klaar om te spelen. 'Hwang In-beom is goed aan het trainen, maar is er nog niet bij. Jakub Moder en Jordan Lotomba zullen er ook nog niet bij zijn.' Vorig seizoen verloor PSV beide wedstrijden tegen het Ajax dat toen getraind werd door Francesco Farioli. Bosz verwacht zondag een ander Ajax te zien. 'Het is een ander Ajax dan vorig seizoen. Er wordt op een andere manier gevoetbald.' 'Ik denk dat het meer gaat in de richting van Ajax in het verleden. Dat betekent dat het meer naar voren gericht is. Meer druk naar voren, waardoor er ook grotere ruimtes komen. De wedstrijd zal meer open zijn dan in het afgelopen jaar.' 'Ze zitten er goed in en zijn verdedigend stabiel. Maar als je dominant en met overtuiging speelt, kun je het iedere ploeg heel moeilijk maken. Dat leert voetbal ons iedere dag, soms zie je gekke dingen.' AZ wisselde in de eerste wedstrijden goede en mindere fasen met elkaar af. Volgens Martens was AZ in de uitwedstrijden niet dominant genoeg, en hij hoopt dat het thuispubliek tegen Feyenoord energie geeft. 'In de uitwedstrijden hadden we goede fasen, maar we hielden het niet lang genoeg vol. Ook in Volendam (2-2 gelijk, red.) speelden we goed en veel kansen gecreëerd, die wedstrijd hadden we moeten winnen. Tegen NAC en Heracles waren er fasen dat we te ver terugvielen. Als we iets doortastender waren hadden we ruimer kunnen winnen, en dan zouden mensen anders praten. \In dit liveblog volgen we de laatste ontwikkelingen in het voetbal, van de Eredivisie tot internationale transfers. We richten ons op de prestaties van spelers, de tactische keuzes van trainers en de wedstrijden die ons de komende dagen te wachten staan. Er is aandacht voor belangrijke wedstrijden en bespreken we de impact van blessures en transfers. In dit blog bundelen we al het nieuws, zodat je op de hoogte blijft van alles wat er speelt in de voetbalwereld. \Daarnaast kijken we vooruit naar de komende wedstrijden en analyseren we de tactische aspecten van het spel. We belichten de vorm van spelers, de strategieën van coaches en de verwachtingen voor de wedstrijden. We belichten ook de prestaties van verschillende clubs en analyseren we de impact van transfers. Het doel is om de lezer te voorzien van alle relevante informatie over het voetbal, met een focus op de Nederlandse competitie, maar ook met een blik op de internationale ontwikkelingen





NOSsport / 🏆 12. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Voetbal Eredivisie Transfers Zerrouki Keukelaar Real Madrid

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

FC Twente tegen Chelsea en Arsenal in Champions League vrouwen • Berghuis vraagteken bij AjaxIn dit liveblog blikken we vooruit op de zesde speelronde van de eredivisie.

Lees verder »

FC Twente tegen Chelsea en Arsenal in Champions League vrouwen • Berghuis vraagteken bij AjaxIn dit liveblog blikken we vooruit op de zesde speelronde van de eredivisie.

Lees verder »

Eredivisie werkt toe naar Super Sunday • Martens hoopt op energie publiek tegen FeyenoordIn dit liveblog blikken we vooruit op de zesde speelronde van de eredivisie.

Lees verder »

Van den Brom debuteert in Rotterdam als coach Twente • Martins Indi terug bij SpartaIn dit liveblog blikken we vooruit op de zesde speelronde van de eredivisie.

Lees verder »

Sparta komt snel terug tegen FC Twente • Debuut Van den Brom bij TwenteIn dit liveblog blikken we vooruit op de zesde speelronde van de eredivisie.

Lees verder »

FC Twente neemt na rust afstand van Sparta • Debuut Van den Brom bij TwenteIn dit liveblog blikken we vooruit op de zesde speelronde van de eredivisie.

Lees verder »