Liveblog | Vind de laatste updates van de achtste etappe van de Giro

Ontvang uitgebreide updates van de achtste etappe van de Giro, inclusief de meest recente informatie over de strijden voor het algemeen klassement, het bergenklassement en het jongerenklassement.

Deel dit liveblog; Bijgekomen van die lange etappe van gisteren? Vandaag is het alweer tijd voor de achtste etappe van de Giro : Etappe 8 : een heuveletappe van 145 kilometer met start in Chieti en finish in Fermo aan de Adriatische Zee.

Na het klassementsgevecht van gisteren krijgen vandaag aanvallers wellicht weer een kans. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) voert het algemeen klassement, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) leidt het bergklassement en Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) volgt als nummer twee in het jongerenklassement. Verschillende renners, waaronder Vingegaard, maakten het tempo op de slotklim; echter, niemand kon mee met de Deen. Felix Gall werd er niet helemaal af gereden.

Al bijgekomen van de pijnlijk lange etappe van gisteren: de 245 kilometer naar de top van de Blockhaus? Helaas moet je vandaag gewoon weer, maar iets korter en lagere heuvels, misschien niet minder interessant. De renners beginnen rond 13.35 uur aan de 145 kilometer van Chieti naar Fermo, aankomst wordt ongeveer verwacht op 17.00 uur





