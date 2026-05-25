Liveblog: Roparun 2022 - Laatste dag, bijzondere momenten en finish

De Roparun 2022 is in volle gang. Volg de laatste ontwikkelingen, bijzondere momenten en de finish op deze liveblog.

Met een stralende zon belooft de derde en laatste dag van de Roparun een prachtig einde te krijgen. Zo ver is het alleen nog niet: er gebeurt nog van alles op en rondom het parcours dat lopers afleggen.

In dit liveblog houden we je op de hoogte van de meest bijzondere en mooie momenten. De koplopers zijn binnen. Even na 12 uur kwam Team 207 als eerste binnen in Rotterdam. Onder luid applaus, muziek en enthousiaste supporters werden de deelnemers feestelijk onthaald.

De burgemeester stond klaar om het team persoonlijk binnen te halen. Na honderden kilometers vol warmte, doorzettingsvermogen en saamhorigheid kon de ontlading eindelijk losbarsten. De openingsceremonie voor de finish van de Roparun is van start. Onder andere burgemeester Schouten is daarbij aanwezig.

Later zal de burgemeester namens Rijnmond nog korte tijd verslaggeving doen van alle teams die over de finish lopen. Ook staat er een band klaar om alle teams feestelijk te ontvangen. Sommige teams gaan zo hard, dat ze gedwongen pauze moeten nemen. Dat overkomt ook Team 207 KMA.

Bij checkpoint 13 in Barendrecht moet het team verplicht ongeveer 50 minuten wachten voor ze weer verder mogen. Gelukkig blijft de sfeer binnen het Team goed. Een mooi moment om even bij te komen, wat te eten en de accu op te laden voor de allerlaatste kilometers richting Rotterdam. Midden in Barendrecht ligt een rotonde met een bijzondere rol tijdens de Roparun.

De rotonde is het punt waar de lopers van de route Frankrijk en de lopers van route Nederland samenkomen. Twee routes, vol eigen verhalen en ervaringen, komen op deze weg samen om de laatste kilometers tot de finish te lopen. Bij de rotonde staat een groot team van vrijwilligers klaar om alle deelnemers veilig en enthousiast het laatste deel van de route op te sturen. Vanaf hier komt de finish écht dichtbij.

Nog een laatste stuk samen richting Rotterdam. Dit jaar is het de 35ste editie, maar hoe begon de Roparun ooit? Het idee ontstond ooit als een weddenschap tussen Peter van der Noord en Sjaak Bril.

'Als je een échte kerel bent, loop je van de Euromast naar de Eiffeltoren', werd gezegd. De uitgestoken hand van Peter wordt geaccepteerd door Sjaak. Een weddenschap is geboren. Hoe de Roparun ooit begon: 'Als je een échte kerel bent, loop je van de Euromast naar de Eiffeltoren'Vannacht zorgde de Roparun in Angeren voor een wel heel bijzonder tafereel.

De route liep namelijk dwars door een café heen. Niet alleen de lopers en fietsers kwamen binnen, maar zelfs de motoren reden door het café terwijl supporters luid stonden aan te moedigen en de bittergarnituur al klaarstond. Muziek, applaus en verbaasde bliken zorgden voor een onvergetelijke avond. Voor veel deelnemers was het een moment om even te genieten tussen alle kilometers door.

Bij sommige teams moeten de laatste kilometers uit de tenen komen, andere teams gaan in rap tempo over het parcours. Team 170 ligt rond 08:00 uur 's ochtends voor op schema en moet wachten in Oud Beijerland. De doorkomst en het volgende checkpoint waren namelijk nog niet geopend toen het team aankwam. Team 170 zit op kilometer 519 van de 545.

Vanaf 12:00 uur 's middags is het feest op de Coolsingel: dan kunnen alle teams over de finish komen. Daardoor zijn sommige delen van het centrum van Rotterdam afgesloten. Zo is de straat tussen de Doelstraat en de Coolsingel afgesloten, en ook de Stadhuisstraat, die is gelegen tussen de Coolsingel en Rode zand. De organisatie van de Roparun raadt aan om met de fiets, het openbaar vervoer of wandelend te komen.

Op deze manier volg je de Roparun bij Rijnmond Het is niet meer weg te denken uit het Pinksterweekend: de Roparun. Met meer dan tweehonderd deelnemende teams en de finishlijn terug op de vertrouwde locatie, belooft de aankomst in Rotterdam weer een bijzondere dag te worden. Het komt misschien niet als een verrassing, maar ook vandaag belooft het weer warm te worden.

De Roparun roept daarom op sociale media op om genoeg water te drinken en beschermd te blijven tegen de zon. Aan de kust is het misschien wat koeler, maar landinwaarts kan het tropisch warm worden. Er is weinig wind, en de temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roparun Liveblog Finish Barendrecht Euromastoren Eiffeltoren Café Warmte Doorzettingsvermogen Sfeer Finishlijn Traditie Weddenschap Peter Van Der Noord Sjaak Bril Euromastraal Eiffeltorenspaal Route Frankrijk Route Nederland Route Rotterdam Route Oud Beijerland Route Barendrecht Route Coolsingel Route Stadhuisstraat Route Rotterdam Route Nederland Route Frankrijk Route Roparun Route Pinksterweekend Route Sportief Route Traditioneel Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief Route Sportief

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roparun: Honderden teams in actie voor kankerpatiëntenDe Roparun, een jaarlijkse hardloopestafette die geld opvangt voor mensen met kanker, vindt dit jaar plaats in een groot aantal steden. Honderden teams nemen deel aan de 500 kilometer lange route die van Parijs naar Rotterdam loopt. De start in Parijs en Twente Airport bij Enschede zorgt voor een diversiteit aan deelnemers. Omroep Brabant is zondagmiddag vanaf kwart voor zes uur live aanwezig om de lopers vanuit Parijs door Tilburg Reeshof te volgen.

Read more »

Groot feest in Zutphense wijk vanwege RoparunZondag was het weer tijd voor de Roparun. Tijdens deze estafetteloop leggen honderden teams meer dan 500 kilometer af om geld op te halen voor het goede doel.

Read more »

Zeeuwse Roparunners opgeluisterd door Rotterdamse RoparunTwee Zeeuwse teams, De Vrienden van Siem en het Eerste Zeeuwse Roparunteam (EZRTeam), doen mee aan de 35e editie van de Roparun in Rotterdam. Jan Borra uit Biggekerke, nieuweling bij de estafetteloop, is gemotiveerd om zijn team te laten slagen.

Read more »

Roparun 2024De derde en laatste dag van de Roparun wordt geprezen om een prachtige afsluiting te bieden

Read more »