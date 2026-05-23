Liveblog: Rico Verhoeven vs. Oleksandr Oesyk - Egyptische Gizeh

Follow the live blog of the fight between Rico Verhoeven and Oleksandr Oesyk in the Egyptian Gizeh.

Welkom in ons liveblog over het gevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Oesyk . De Nederlander gaat in het Egyptische Gizeh het gevecht aan met de Oekraïense wereldkampioen.

De verwachting is dat dat rond 23.30 uur zal zijn. Verhoeven mag trots zijn op zijn optreden, maar dat gevoel zal hij nu nog lang niet hebben. De Nederlander was heel dicht bij een overwinning en dat de scheidsrechter het duel besloot te stoppen wordt niet door iedereen in Gizeh begrepen. Vlak voor het einde van de elfde ronde gaat Verhoeven neer na een flinke tik van Oesyk.

De Nederlander staat weer op, maar de scheidsrechter besluit om het gevecht te stoppen. Ronde 10 is weer een sterke ronde voor Verhoeven, maar in de slotseconden kwam de Nederlander toch een klein beetje in de problemen. Het gaan nog twee hele spannende rondes worden. Het lijkt erop dat Oesyk alleen nog maar kan winnen door Verhoeven naar de grond te slaan.

Weer een ronde in de tas voor Verhoeven. Het lijkt erop dat de Nederlander alleen nog maar hoeft te blijven staan om wereldkampioen boksen te worden. Dit had niemand verwacht. Weer een heerlijke ronde van Verhoeven, die vriend en vijand verbaast met zijn optreden in Gizeh.

De Nederlander oogt veel frisser dan Oesyk en de Oekraïner heeft vooralsnog geen antwoord op de druk van de Nederlander. De verslaggever bij zender DAZN is verbijsterd.

"Verhoeven is boxing brilliant", zegt hij na de zevende ronde. Het lijkt erop dat de Nederlander inmiddels een flinke voorsprong heeft genomen. Weer een gelijkopgaande ronde en Verhoeven oogt nog altijd erg scherp. Hij blijft ook elke ronde zijn punten scoren en biedt Oesyk echt prima partij.

De eerste drie rondes gingen naar Verhoeven, de vierde naar Oesyk. Ronde vijf is meer in evenwicht. Nu zal blijken hoe het zit met de fitheid van Verhoeven, die in zijn tijd als kickbokser nooit langer dan vijf rondes hoefde te vechten. Wel deed hij meerdere keren mee aan toernooien waarbij hij meerdere partijen op een avond moest vechten, dus hij is wel wat gewend.

De vierde ronde lijkt naar Oesyk te gaan, die Verhoeven een paar flinke tikjes geeft en hem onder meer verrast met een fikse uppercut. Toch wist Verhoeven ook een keer goed door te komen. Weer een goede ronde voor Verhoeven hoor. De Nederlander voelt zich prima in de boksring en de eerste twee rondes lijken naar de Nederlander te zijn gegaan.

In de derde ronde wist hij Oesyk weer een paar keer goed te raken, maar op het einde van de ronde was ook Oesyk een paar keer gevaarlijk. Oesyk laat iets meer van zichzelf in de tweede ronde, maar Verhoeven houdt de druk er ook flink op. Niet alle stoten komen door, maar de Nederlander is nog altijd goed bezig. Verhoeven komt prima voor de dag in Gizeh.

Met een paar goede stoten naar het lichaam laat Verhoeven zien voor niemand bang te zijn. De Nederlandse kickbokslegende is binnen. Onder de welbekende klanken waarmee hij ook altijd bij Glory opkwam en met flink wat vuurwerk maakt hij zijn welbekend sprintje naar de ring. De wereldberoemde aankondiger Michael Buffer is in de ring gekomen om de boksers naar voren te roepen. We gaan dan eindelijk beginnen in Gizeh





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rico Verhoeven Oleksandr Oesyk Egyptian Gizeh Kickbokser Boks Wereldkampioen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rico Verhoeven stapt zaterdagavond terug in de ring voor bokswedstrijd tegen Oleksandr UsykVoormalig kickbokswereldkampioen Rico Verhoeven stapt zaterdagavond terug in de ring voor een bokswedstrijd tegen Oleksandr Usyk, wereldkampioen zwaargewicht. In het idyllische decor aan de voet van de piramide van Gizeh in Egypte mag Verhoeven zijn voeten niet gebruiken. Hoeveel kans heeft hij tegen de ongeslagen Oekraïner?Verhoeven heeft zich de afgelopen maanden minutieus voorbereid op zijn bokswedstrijd tegen Usyk.

Read more »

Liveblog: Rico Verhoeven vs Oleksandr OesykNaar zijn wereldtitel in het supervlieggewicht bij bokbond WBO

Read more »

Liveblog: Rico Verhoeven vs. Oleksandr OesykEen liveblog over het gevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Oesyk in het Egyptische Gizeh.

Read more »

Liveblog: Rico Verhoeven vs. Oleksandr Oesyk - prediction, preview, and updatesGet exclusive insights and updates on the upcoming fight between Rico Verhoeven and Oleksandr Oesyk in Egypt's Gizeh. Follow the match live, predictions, and analyst's insights.

Read more »