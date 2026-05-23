Liveblog play-offs: FC Volendam tegen Willem II

FC Volendam en Willem II strijden om één plek in de eredivisie. De finale van de play-offs is live te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport.

Welkom in ons liveblog! Op deze zomerse zaterdag houden we je op de hoogte van de return in de finale van de play-offs om één plek in de eredivisie.

FC Volendam neemt het op tegen Willem II en verdedigt een 2-1 voorsprong. De finale is ook live te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport vanaf 17.00 uur. De beslissing om toch supporters van Willem II in het Volendam-stadion toe te laten, viel vrijdagochtend. Dat betekende even schakelen voor de hoofdpersonen.

Er was een hoop gedoe om de wedstrijden in de play-offs. Door rellen na afloop van de competitiewedstrijd FC Volendam - Telstar werd aanvankelijk besloten geen uitsupporters toe te laten. Na protesten uit Tilburg, maar ook uit Groningen en Utrecht (die in Volendam tegen Ajax spelen) werd die maatregel teruggedraaid. Dat gebeurde overigens nadat het Volendam-vak bij Willem II afgelopen woensdag noodgedwongen leeg bleef.

Bovendien werd de aftrap tot ongenoegen van velen vervroegd. FC Volendam en Willem II zouden om 20.00 uur tegenover elkaar staan, maar dat werd dus 16.30 uur. Ook Ajax - FC Utrecht is morgen naar voren gehaald. Die wedstrijd om Europees voetbal begint om 12.15 uur in plaats van 18.00 uur.

Handhaaft FC Volendam zich door in de finale van de play-offs Willem II te verslaan of keren de Tilburgers na één jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau. Je kunt het hier allemaal volgen. Net als het belangrijkste overige regionale sportnieuws





