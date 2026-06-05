Liveblog Grand Prix van Monaco: Verstappen zit dichter bij de top dan verwacht

In dit liveblog blikken we vooruit op de Grand Prix van Monaco en volgen we de eerste trainingen in het Prinsdom. Voorlopig worden er geen verbeteringen meer genoteerd. Verstappen zal zeker blij zijn als de achterstand op Hamilton beperkt blijft tot 0,168 seconden.

In dit liveblog blikken we vooruit op de Grand Prix van Monaco en volgen we de eerste trainingen in het Prinsdom. Voorlopig worden er geen verbeteringen meer genoteerd.

Verstappen zal zeker blij zijn als de achterstand op Hamilton beperkt blijft tot 0,168 seconden. Nu gaat Hamilton naar de snelste tijd, maar Verstappen zit vooralsnog dichter bij de top dan verwacht. Ondertussen zien we de nodige rijders worstelen. Antonelli schiet even rechtdoor in de chicane terwijl Piastri de muur schampt in de tweede sector.

Daar is de snelste tijd van Verstappen. Hij is 0,14 seconden sneller dan de Ferrari's, die nog niet op zacht hebben gereden. Verstappen rijdt een aantal ronden op de zachte band, maar hij komt nog niet in de buurt van de snelste tijden. Norris parkeert zijn McLaren in de chicane aan het einde van de tunnel.

Het gaat om technische problemen en er is een Virtual Safety Car. Lando Norris heeft gestopt op de baan in zijn McLaren aan de Nouvelle Chicane. Na het uitkomen van bocht 1 (Sainte-Dévote) beginnen de rijders aan de klim, richting Massenet. Daarna komen de coureurs langs het casino, en begint de afdaling richting de tunnel via drie langzame bochten.

Rust hebben coureurs nergens op dit circuit. Verstappen zet even de snelste tijd neer, maar Hamilton duikt er meteen ruim onder. Waarschijnlijk krijgen we later deze training voor het eerst ronden op de zachte banden. De tweede en laatste training van de dag is over driekwartier.

Dan zullen er wat meer risico's genomen gaan worden, al waren er in de eerste trainingen al de nodige incidenten. Laurens van Hoepen is op zeer ongelukkige wijze uitgeschakeld in de Formule 2-kwalificatie. Nota bene in de 'outlap', bij het uitrijden van de pits en nog voordat er tijden worden neergezet, wordt hij aangetikt door Kush Maini, die een zeer riskante inhaalactie inzet. Het Monaco-scenario is bekende kost.

De coureur die zaterdag poleposition verovert, wint normaal gesproken op zondag de race. Maar één ding is dit jaar anders voor Verstappen. Door een recente verhuizing scheert de tweevoudig winnaar deze editie tientallen keren langs zijn appartement. Of hij gaat zwaaien?

Daar heb ik niet over nagedacht. Hopelijk parkeer ik hem daar niet in de muur, maar dan ben ik wel snel thuis. Dat scheelt ook weer. Je weet maar nooit.

Even afkloppen. Leclerc en Hamilton staan bovenaan in de tijden na de eerste training. Verstappen klaagt over de radio, maar zet wel de derde tijd neer. Vooral zijn laatste sector is sterk.

De marshals, die verantwoordelijk zijn voor de vlagsignalen en het veilig maken van de baan na een incident, zijn in Monaco altijd opvallend snel. In het verleden kregen ze het regelmatig voor elkaar om een gestrande auto weg te halen voordat de rijders weer langskwamen in de volgende ronde, waardoor er geen safetycar nodig was. Tegenwoordig komt er sneller een neutralisatie, bijvoorbeeld een virtual safetycar, maar aan het harde werk van de marshals ligt het in Monaco nooit.

De sessie ligt stil na een crash van Hadjar in de tweede chicane van de derde sector. De Fransman verliest zijn auto bij het insturen en vliegt de vangrail in. Antonelli zet als de snelle tijd neer op de mediumbanden, en hij is bijna 0,4 seconden sneller dan Leclerc, die op de langzamere harde band reed. Ook opvallend: Russell noteerde zojuist ook een tijd op medium, maar Antonelli is een seconde sneller.

Gasly was zojuist iets verloren, maar na tien seconden is de baan weer vrij. Hamilton is de volgende die zich verremt, maar hij kan zijn weg vervolgen. Tot nu toe komen weinig rijders in de problemen. Locking up and down de run-off road gaat Lewis Hamilton aan Sainte Devote!

Maar het is niets een goed uitgevoerd spin-turn kan niet fixen. Hadjar zegt dat het onbestuurbaar is en dat het stuiteren absurd is. Er lijkt nog werk aan de winkel bij Red Bull Racing. Hamilton staat voorlopig bovenaan, voor Verstappen en Hadjar





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