Liveblog Grand Prix van Monaco: Derde training en kwalificatie

In dit liveblog blikken we vooruit op de Grand Prix van Monaco en volgen we de derde training en de kwalificatie. Bearman staat stil en de sessie is stopgezet. De Brit heeft flink wat schade aan zijn Haas nadat hij door is geschoten in Beau Rivage. Hij zegt over boordradio dat hij over een hobbel is gereden. Dit gaat veel werk opleveren voor het team, dat tot 16.00 uur de tijd heeft om de auto te repareren voor de kwalificatie.

In dit liveblog blikken we vooruit op de Grand Prix van Monaco en volgen we de derde training en de kwalificatie. Bearman staat stil en de sessie is stopgezet.

De Brit heeft flink wat schade aan zijn Haas nadat hij door is geschoten in Beau Rivage. Hij zegt over boordradio dat hij over een hobbel is gereden. Dit gaat veel werk opleveren voor het team, dat tot 16.00 uur de tijd heeft om de auto te repareren voor de kwalificatie. Kimi Antonelli met een flitsende ronde.

De Italiaan van Mercedes steekt momenteel met kop en schouders boven iedereen uit. Met een voorsprong van 0,632 seconden op nummer twee Leclerc is hij voorlopig een klasse apart. Op het moment dat Lawson bijna zijn auto kwijtraakt in de zwembadchicane, is het Colapinto die in de haarspeldbocht achterstevoren staat. De Argentijn kan gelukkig weer verder.

Beide Mercedes-coureurs zijn daarna bezig aan een snelle ronde, maar in de laatste bocht wordt zowel Antonelli als Russell dwarsgezeten door andere coureurs. Verstappen, inmiddels afgezakt naar de tiende plaats, is even naar binnen gegaan voor wat aanpassingen en rijdt inmiddels weer rond. Hij zet de vijfde tijd neer. De Nederlander zet ondanks een momentje tijdens zijn ronde voorlopig de derde tijd neer.

Het duurt echter niet lang voordat andere coureurs sneller zijn. Op dit moment heeft Verstappen de zesde tijd. Charles Leclerc is de snelste. Ook problemen met de remmen voor Perez.

"Ik zie vuur aan de linkerkant", aldus de Mexicaan over de boordradio. Bij Sergio Perez vloog gisteren zijn rechterrem in de brand, nu is het teamgenoot Valtteri Bottas die rook van zijn remmen ziet afkomen. De Fin rijdt rustig naar binnen. De sprintrace in de Formule 3 loopt nou niet bepaald vlekkeloos.

Na een crash in de eerste ronde werd er al meteen een rode vlag gezwaaid. De race lag 40 minuten stil en enkele rondes na de hervatting moest er alweer een safetycar de baan op komen. LAP 2 / 23 ✅ RED FLAGS ✅ Met cars needing to be recovered at various points of the track, the race has been brought to a stop ❕ #F3 #MonacoGP https://t.co/KaMEhWhHyp Nieuws uit de ziekenboeg in Monaco.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur moet de derde vrije training en de kwalificatie aan zich voorbij laten gaan. De 58-jarige Fransman is in Monte Carlo naar het ziekenhuis gebracht en moet daar diverse onderzoeken ondergaan.

"We wensen 'Fred' een spoedig herstel en kijken ernaar uit hem snel weer op het circuit te zien", aldus Ferrari in een verklaring. De renstal geeft verder geen informatie. Lewis Hamilton heeft al bijna twee jaar geen grand prix gewonnen. Zijn overstap van Mercedes naar Ferrari was een droomtransfer en wereldnieuws, maar de zevenvoudig F1-kampioen heeft in het scharlakenrood nog geen potten kunnen breken.

De magere oogst: één overwinning in een sprintrace en twee podiumfinishes bij een grand prix.

"Mensen onderschatten hoe moeilijk het is om je weg te vinden in een nieuw team en volledig op je gemak te raken. En ook hoeveel werk er achter de schermen gebeurt", zegt Hamilton in Monaco aan de vooravond van de iconische race op het stratencircuit. Max Verstappen heeft in beide vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco de derde tijd neergezet.

Ferrari zette in de toon in de oefensessies, maar op de snelle zachte band zat Verstappen in de tweede training slechts 0,168 seconden achter Lewis Hamilton. In de eerste training was Leclerc juist de snelste, toen was het verschil met Verstappen nog meer dan een halve seconde. Welkom in ons liveblog van de Grand Prix van Monaco. Vandaag staat de derde vrije training en de o zo belangrijke kwalificatie op het programma. De training begint om 12.30 uur, de kwalificatie om 16.00 uur





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