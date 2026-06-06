Liveblog Grand Prix van Monaco: Derde training en kwalificatie

Kimi Antonelli staat boven iedereen uit in de derde training van de Grand Prix van Monaco. De Italiaan heeft een voorsprong van 0,632 seconden op nummer twee Leclerc. Verstappen is afgezakt naar de tiende plaats, maar is nu weer aan het rijden en zet de vijfde tijd neer. De Nederlander zet ondanks een momentje tijdens zijn ronde voorlopig de derde tijd neer, maar het duurt niet lang voordat andere coureurs sneller zijn. Op dit moment heeft Verstappen de zesde tijd. Charles Leclerc is de snelste.

In het liveblog voor de Grand Prix van Monaco kijken we vooruit op de derde training en de kwalificatie. Kimi Antonelli heeft een flitsende ronde gereden en staat momenteel boven iedereen uit.

Hij heeft een voorsprong van 0,632 seconden op nummer twee Leclerc. Tijdens de training was er ook een moment waarop Lawson bijna zijn auto kwijtraakte in de zwembadchicane en Colapinto achterstevoren stond in de haarspeldbocht. Beide Mercedes-coureurs zijn daarna bezig aan een snelle ronde, maar in de laatste bocht werden ze dwarsgezeten door andere coureurs. Verstappen is afgezakt naar de tiende plaats, maar is nu weer aan het rijden en zet de vijfde tijd neer.

De Nederlander zet ondanks een momentje tijdens zijn ronde voorlopig de derde tijd neer, maar het duurt niet lang voordat andere coureurs sneller zijn. Op dit moment heeft Verstappen de zesde tijd. Charles Leclerc is de snelste. Ook heeft Sergio Perez problemen met de remmen en ziet hij rook van zijn remmen afkomen.

De sprintrace in de Formule 3 loopt niet bepaald vlekkeloos en er zijn al een rode vlag en een safetycar geweest. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur moet de derde vrije training en de kwalificatie aan zich voorbij laten gaan vanwege gezondheidsproblemen. Lewis Hamilton heeft al bijna twee jaar geen grand prix gewonnen en heeft in het scharlakenrood nog geen potten kunnen breken.

Max Verstappen heeft in beide vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco de derde tijd neergezet en zit dicht bij de snelste tijd





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