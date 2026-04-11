Liveblog Eredivisie: Utrecht vs Telstar, De Jong terug in selectie Barcelona, Flirtende Correia

Volg de live updates van de Eredivisie, met aandacht voor de wedstrijd tussen FC Utrecht en Telstar, de terugkeer van Frenkie de Jong bij Barcelona, en de flirt tussen Anthony Correia en FC Utrecht.

UTR-TEL | 45+1' Rust Na een spectaculaire eerste kwartier, kabbelde de wedstrijd daarna wat voort. Hopelijk levert de tweede helft meer spektakel op. UTR-TEL | 39' Volgende kans Utrecht Het meeste gevaar komt van de thuisploeg, voornamelijk vanuit de omschakeling. Dit keer schiet El Karouani net naast. Er was weer eens wat te beleven in de Galgenwaard. De Wit, net terug van een schorsing, schiet van afstand, maar ziet zijn schot net naast gaan. Eindelijk weer wat opwinding.

UTR-TEL | 32' Utrecht controleert Zo spetterend als de openingsfase was, zo'n tactisch schaakspel is het inmiddels geworden. Beide ploegen creëren op dit moment weinig kansen. UTR-TEL | 10' DOELPUNT FC UTRECHT! Het is allesbehalve een saaie openingsfase in Utrecht. Na wederom een prima kans voor Telstar en wat uitbraken van Utrecht is het raak voor de thuisploeg. Matisse Didden prikt binnen na een hoekschop. UTR-TEL | 5' Geweldige kans Telstar! Utrecht mag van veel geluk spreken dat het hier niet op achterstand is gekomen. Brouwer staat opeens helemaal alleen voor keeper Barkas. De Utrecht-goalie komt echter als winnaar uit de strijd. Die had Brouwer echt moeten maken. De eerste penibele situatie is al achter de rug. Cathline troeft de Telstar-verdediging af en wil alleen op keeper Koeman af. Er is licht contact met Hardeveld, maar scheidsrechter Makkelie wuift het weg. Frenkie de Jong in wedstrijdselectie Barcelona Frenkie de Jong is door Barcelona-trainer Hansi Flick opgenomen in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen stadsgenoot Espanyol. De Jong liep eind februari op de training een hamstringblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. Hij miste ook de interlands van Oranje tegen Noorwegen en Ecuador. (1-1 tegen Girona) kan Barça vanavond uitlopen naar een voorsprong van negen punten in de Spaanse competitie. De stadsderby begint om 18.30 uur. Telstar-trainer Correia en FC Utrecht flirten openlijk: 'Anthony is puur' FC Utrecht en Anthony Correia: de eredivisieclub en de Telstar-trainer zijn momenteel als twee verliefde personen die elkaar voor komend seizoen zien zitten. Zaterdag in de Galgenwaard kan het knipogen naar elkaar verder gaan, want dan staan FC Utrecht en Telstar tegenover elkaar. De 43-jarige Correia en Utrecht hebben overigens al een afspraak achter de rug, zo bekende de trainer met Surinaamse roots. 'Iedereen binnen Telstar weet dat ik Utrecht een mooie club vind. Er is zeker koffie gedronken', antwoordde hij vorige week tegen ESPN op de vraag of FC Utrecht een geschikte club is om zijn trainersloopbaan bij te vervolgen. 'We gaan zien hoe dit verder gaat. In deze fase van het seizoen maak je kennis met elkaar. Ik heb wel vaker koffie gedronken, dus ook met Utrecht', aldus Correia. Bijna 300 miljoen uitgegeven, maar geen rode draad bij Ajax: 'We zijn heel ver van huis' Steven Berghuis raakte afgelopen weekend na het zoveelste verlies van Ajax een gevoelige snaar. Aanvallend voetbal, waarom is dat zo moeilijk om te spelen, vroeg de middenvelder zich hardop af tijdens een openhartige en kwetsbareDe 34-jarige routinier mist continuïteit, een rode draad bij Ajax. In de afgelopen vier seizoenen was het een komen en gaan van trainers, van speelwijzen, en vooral van spelers. Tientallen. Zonder succes. Maar wel voor veel geld: bijna 300 miljoen euro in vier jaar tijd. Misschien is dat wel de rode draad: het verbrassen van miljoenen. Berghuis is samen met Davy Klaassen de enige overgebleven Ajacied die in 2021 nog alle zes duels in de groepsfase van de Champions League won, onder trainer Erik ten Hag. Een wereld van verschil met het huidige Ajax dat zelfs moet vrezen voor behoud van de vijfde plaats in de eredivisie, zo gaf Berghuis toe. 'We zijn heel ver van huis.' Welkom in ons liveblog over de 30ste speelronde van de eredivisie. Vandaag staan er vier wedstrijden op het programma:





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Telstar-trainer Correia en FC Utrecht flirten erop los: 'Anthony is puur'De Telstar-trainer en de club uit de Domstad zijn momenteel als twee verliefde personen die elkaar voor komend seizoen wel zien zitten.

Read more »

Telstar-trainer Correia en FC Utrecht flirten erop los: 'Anthony is puur'De Telstar-trainer en de club uit de Domstad zijn momenteel als twee verliefde personen die elkaar voor komend seizoen wel zien zitten.

Read more »

Read more »

De Jong terug in selectie Barcelona, Utrecht flirt met Telstar-trainer, en Ajax kampt met problemenFrenkie de Jong is terug in de selectie van Barcelona. FC Utrecht toont interesse in Telstar-trainer Anthony Correia. Ajax worstelt ondertussen met een gebrek aan rode draad ondanks hoge uitgaven.

Read more »

De Jong terug in selectie Barcelona; Utrecht flirt met Telstar-trainer; Ajax zoekt rode draadFrenkie de Jong keert terug in de selectie van Barcelona. FC Utrecht flirt met Telstar-trainer Anthony Correia. Ajax worstelt met het vinden van een rode draad ondanks grote investeringen.

Read more »

Read more »