Liveblog: Chaos in Bakoe - Rode vlaggen, crashes en een chaotische kwalificatie

Volg de actie van de derde vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Met rode vlaggen, crashes en verrassende wendingen belooft het een spannende sessie te worden in Bakoe.

In dit liveblog volgen we de derde vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De sessie verloopt chaotisch met meerdere rode vlag gen en incidenten. We zagen al in de pitstraat hoe Hadjar rechtdoor schoot, gelukkig kon hij zijn RB in de achteruit zetten en verder rijden. Q2 begon later omdat de barrière gerepareerd moest worden, hopelijk verloopt de rest van de sessie soepeler.

Colapinto crashte op dezelfde plek als waar Gasly stond, met gele vlaggen aanwezig, wat echt niet had mogen gebeuren. Norris eindigde de eerste sessie met de snelste tijd, 0,009 seconden sneller dan Verstappen, en Antonelli haalde Q2, met de tiende tijd. De sessie werd vroegtijdig beëindigd door een uitstapje van Gasly. De boel wordt er niet overzichtelijker op. De sessie wordt opnieuw stilgelegd door een incident, dit keer met Hülkenberg die zijn voorvleugel eraf reed. Piastri had geluk, de rode vlag kwam net nadat hij zijn ronde had afgemaakt. Antonelli schoot wijd, volgens zijn engineer door een windvlaag. Antonelli kreeg ook een onderzoek aan de broek, omdat hij in de buurt van Albon onder geel inhaalde. \Albon raakte de barrière en beschadigde zijn ophanging, de Williams staat langs de baan, wat een flinke domper is. De bandenkeuze speelt een grote rol, met Pirelli die de zachtste banden heeft meegenomen. Het zou zomaar kunnen dat de mediumbanden sneller zijn. Wind is het grote thema. De windrichting verandert constant, en rijders moeten rekening houden met sterke windvlagen. Fouten zijn snel gemaakt op een stratencircuit. Richard Verschoor eindigde als zesde in de sprintrace van de Formule 2. De Formule 1 maakte bekend dat de GP van Azerbeidzjan tot 2030 op de kalender staat. Mercedes toont de krapte van de bocht bij het kasteel, met de 'schaal van Valtteri Bottas'. Leclerc hoopt zijn reeks van vier polepositions te doorbreken. Hij had het moeilijker in de vrije trainingen, en de focus ligt op zondag. Van de vier races die hij hier vanaf pole startte, won hij er geen een. Leclerc heeft nog nooit in Bakoe gewonnen. In de slotfase gingen Leclerc en Ocon rechtdoor in dezelfde bocht. Verstappen noteerde de tweede tijd, achter Norris en voor Piastri. Albon meldde dat de wind sterker werd. Norris dook een halve seconde onder de tijd van Verstappen. Lawson maakte een mooie 360 graden spin in bocht 16, veroorzaakt door de wind. Norris noteerde de voorlopig snelste tijd met een 'sketchy' voorvleugel.\De derde vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan waren vol drama. De vrije trainingen werden gekenmerkt door meerdere rode vlaggen en incidenten, waaronder crashes en uitstapjes van coureurs. Het Baku City Circuit toonde zijn lastige karakter met meerdere coureurs die hun rempunt misten en de barrières opzochten. De wind was een constante factor die de rijders voor uitdagingen stelde, met verraderlijke windvlagen die de balans van de auto's verstoorden. De kwalificatie werd eveneens gekenmerkt door chaotische momenten, met crashes en technische problemen die de sessies onderbraken. De bandenstrategie speelde een cruciale rol, waarbij de keuze tussen de verschillende compoundbanden van Pirelli bepalend kon zijn voor de rondetijden. De strijd om de poleposition belooft spannend te worden, met de nodige rijders die hun posities willen verbeteren





