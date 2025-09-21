Liveblog: 112-nieuws uit Brabant - Update van de meest recente incidenten

Een overzicht van de belangrijkste 112-meldingen in Brabant van de afgelopen 24 uur. Van branden en ongelukken tot misdrijven, we brengen je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

In dit liveblog houden we je vandaag, zaterdag, op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant . We brengen een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven die zich in de provincie hebben voorgedaan. Wil je geen enkele update missen? Klik dan op het belletje om automatisch op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

De veiligheid en welzijn van de inwoners van Brabant staan centraal in onze berichtgeving, en we streven ernaar om betrouwbare en actuele informatie te verstrekken over de meest recente incidenten en gebeurtenissen. We werken nauw samen met de hulpdiensten en andere relevante instanties om ervoor te zorgen dat we snel en accuraat kunnen berichten over de situatie op de verschillende locaties in de provincie. De informatie in dit liveblog wordt regelmatig bijgewerkt, zodat je steeds de meest recente informatie tot je beschikking hebt. \Zaterdagavond heeft er een ernstig incident plaatsgevonden in Schijndel, waarbij een man is aangehouden na een uitslaande brand in een zorgwoning aan de Bernhardstraat. De man bedreigde agenten met een knuppel, wat leidde tot zijn uitschakeling met een stroomstootwapen en daaropvolgende arrestatie. De aard van de brand en de omvang van eventuele slachtoffers zijn nog in onderzoek. Tegelijkertijd is er triest nieuws te melden over een dodelijk ongeval op de A2 bij Rosmalen, waarbij een 30-jarige motorrijder uit Oss om het leven is gekomen. De bestuurder van de auto die betrokken was bij het ongeval is spoorloos en de politie is een onderzoek gestart om deze persoon te traceren. In Nieuwkuijk botste een vrouw met haar auto op een lijnbus, waarna ze in een greppel langs de weg belandde. De situatie van de betrokkenen is op dit moment nog onbekend. Een ander ernstig ongeval vond plaats op de A27 bij Bavel, waarbij een inzittende van een auto zwaargewond raakte en uit het voertuig werd geslingerd. De politie meldt dat er een derde auto betrokken was en de bestuurder hiervan is doorgereden. De zoektocht naar deze bestuurder is in volle gang. Eerder op de dag raakte in Bergen op Zoom een automobilist van de weg en reed een lantaarnpaal omver. Deze viel vervolgens op twee mensen op een scooter, waarbij een vrouw gewond raakte. Deze reeks incidenten benadrukt de noodzaak van waakzaamheid en voorzichtigheid in het verkeer.\Naast de gebeurtenissen van zaterdag is er ook nieuws van vrijdag. Een 47-jarige automobilist werd door de verkeerspolitie van de weg gehaald omdat hij met een snelheid van 168 kilometer per uur over de N279 van Den Bosch naar Veghel reed, waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt. De bestuurder kwam met een opmerkelijke verklaring voor zijn gedrag. In Casteren raakte een motorcrosser gewond toen hij tijdens een crossrit tegen een boom reed. De hulpdiensten, waaronder politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter, werden direct ingezet. In Steenbergen reed een 23-jarige man met zijn auto een stal binnen. De man, afkomstig uit Wouw, werd aangehouden wegens rijden onder invloed. Dit was al de tweede keer in een week dat een auto de stal binnenreed en de zevende keer in totaal, wat de bewoner, Jan Mulders, zorgen baart. In Breda nam de politie Markdal zes lachgasflessen in beslag die in een voertuig lagen, wat een overtreding van de wet is. Verder liep een man in Berlicum een steekwond aan zijn arm op na een ruzie in een woning aan de Heikantsehoeve. De verdachte was verdwenen toen de politie arriveerde. Tot slot werd een dronken automobilist in Rijen aangehouden nadat hij met zijn auto tegen een boom reed, vlakbij een feesttent waar honderden mensen aanwezig waren





