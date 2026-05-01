Live uitzending erehaag voor Jade Kops in Naaldwijk: een laatste eerbetoon aan de jonge influencer

De erehaag voor Jade Kops, die overleed aan een zeldzame vorm van kanker, wordt live uitgezonden door Omroep West en WOS. Nabestaanden roepen belangstellenden op om met de fiets te komen en geen bloemen mee te nemen. Jade werd bekend via haar Instagram-berichten over haar ziekte, die haar een groot volgersaantal opleverde.

De erehaag die vrijdag begin van de middag in Naaldwijk wordt gevormd ter ere van de overleden Jade Kops , is live te volgen via Omroep West en streekomroep WOS.

Op de website, televisie en radio wordt het eerbetoon rechtstreeks uitgezonden. Nabestaanden van Jade hebben een route uitgestippeld waar belangstellenden de erehaag kunnen vormen. De route loopt vanaf de kruising Stokdijkkade/Verdilaan richting Secretaris Verhoeffweg. Tussen 12.00 en 13.00 uur is het eerbetoon live te volgen op TV West en via een livestream op de website en app.

Op Radio West zal een live verslag van de gebeurtenis in Naaldwijk te horen zijn. De erehaag wordt ook uitgezonden door streekomroep WOS. De erehaag vindt plaats op dezelfde dag als het afscheid van Jade. De familie van de negentienjarige 's-Gravenzandse, die overleed aan de gevolgen van een zeldzame vorm van kanker, roept belangstellenden op om met de fiets te komen.

Ook wordt gevraagd om geen bloemen mee te nemen. Omdat er veel mensen worden verwacht, zijn er regelaars ingeschakeld die ervoor zorgen dat het afscheid op een rustige en waardige manier verloopt. Jade werd bekend vanwege haar Instagram-berichten, waarin ze openlijk vertelde over haar ziekte. In eerste instantie om vrienden en familie op de hoogte te houden.

Haar eerlijke, ongecensureerde manier van schrijven zorgde er al gauw voor dat haar account groeide.

'Ik merk dat ik daardoor niet alleen zelf veel steun ontvang, maar ook anderen tot steun kan zijn. ' Uiteindelijk kreeg het account ruim 447.000 volgers. 'Ik ben elke avond bang om de volgende ochtend niet meer wakker te worden', schreef Jade begin april in een brief aan haar tumor, iets dat ze vaker deed op haar Instagram-pagina. 'Ik leef in de allergrootste nachtmerrie die ik me maar kan voorstellen.

En dat komt allemaal door jou.

' Jade Kops werd in 2022 gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van kanker, die uiteindelijk leidde tot haar overlijden. Tijdens haar ziekte deelde ze haar ervaringen en emoties via Instagram, wat resulteerde in een grote gemeenschap van volgers die haar steunden en haar verhaal volgden. Haar openhartigheid en moed inspireerden velen, en haar account groeide uit tot een platform waar mensen met vergelijkbare ervaringen steun en herkenning vonden.

Haar laatste berichten waren vaak emotioneel en confronterend, maar ook vol hoop en dankbaarheid voor de steun die ze ontving. Haar familie heeft aangegeven dat de erehaag een manier is om samen afscheid te nemen en Jade een laatste eer te bewijzen. De organisatie van het afscheid is zorgvuldig gepland om ervoor te zorgen dat het een waardig en respectvol moment wordt voor iedereen die deelneemt. De reacties op het overlijden van Jade zijn overweldigend.

Op sociale media delen mensen hun condoleances en herinneringen aan Jade, en velen hebben aangegeven dat haar verhaal hen heeft geraakt. De erehaag in Naaldwijk is een symbool van de steun en liefde die Jade ontving tijdens haar ziekte. De familie heeft gevraagd om respect voor de privacy en de emoties van de nabestaanden tijdens het afscheid. Er zijn ook verschillende initiatieven gestart om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, ter nagedachtenis aan Jade.

Haar verhaal blijft een krachtig voorbeeld van hoe openheid en kwetsbaarheid kunnen helpen om anderen te steunen en bewustzijn te creëren over zeldzame ziekten





