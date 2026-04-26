Live: Luik-Bastenaken-Luik - Kopgroep ontsnapt, Pogacar achtervolgt

Volg hier live de ontwikkelingen in Luik-Bastenaken-Luik, het laatste wielermonument van het voorjaar. Een kopgroep heeft zich losgemaakt, terwijl Pogacar achtervolgt. Updates, reacties en meer!

Welkom bij het liveblog van Luik-Bastenaken-Luik , het vierde wielermonument van het jaar. Vandaag staat de klassieker op het programma, met zowel een mannen- als een vrouwenkoers.

De vrouwenkoers, 156 kilometer lang, begint om 13.35 uur en de finish wordt verwacht rond 18.00 uur. In de kopgroep van de vrouwen vinden we zeven Nederlandse rensters: Van Baarle, Huising, Bax, Van der Lee, Eenkhoorn, Van den Broek en Leemreize. De race is direct ontketend en de renners hebben zich al vroeg in de koers verdeeld. Een grote kopgroep van ongeveer vijftig man, met onder andere Remco Evenepoel en Bernal, heeft een voorsprong van 35 seconden op het peloton.

Wielerploeg UAE, met kopman Pogacar, heeft instructies gegeven aan Wellens en Laengen om zich terug te laten zakken en te helpen het gat te dichten. De start van de mannenkoers werd gekenmerkt door een snelle splitsing van het peloton. Tadej Pogacar bevindt zich niet in de voorste groep, die een voorsprong van 25 seconden heeft. De renners zijn begonnen met een geneutraliseerde start van 2,5 kilometer in Luik.

Het weer is goed, met een temperatuur die later op de dag kan oplopen tot 19 graden, maar er staat wel een sterke wind uit het noordoosten, wat de koers lastiger kan maken, vooral bij het terugkeren naar Luik. Er zijn een aantal afmeldingen voor de race. Julian Alaphilippe ontbreekt vanwege medische redenen, en Tudor mist Marc Hirschi vanwege een gebroken sleutelbeen. Ook Lenny Martinez is er niet bij, hij bereidt zich voor op de Ronde van Romandië.

Matthijs Paasschens vervangt Martinez. James Shaw en Alexandre Delettre zijn eveneens niet van start gegaan. De afgelopen jaren is de race vaak beslist op La Redoute, maar de vraag is waar de Doyenne in 2026 zal worden beslist. Bij de vrouwen zijn Demi Vollering, winnares in 2021 en 2023, en Pauline Ferrand-Prévot, winnares van de Tour de France, de topfavorieten.

Ook Katarzyna Niewiadoma, Lotte Kopecky en Paula Blasi worden als kanshebbers gezien. Bij de mannen zijn Remco Evenepoel, de winnaar van de afgelopen twee edities, en Mattias Skjelmose de grote namen. Romain Grégoire hoopt eindelijk op het podium te staan. De vrouwen starten in Bastenaken, wat betekent dat de klimmen sneller opdoemen, zoals de Col de Haussire al na 28,9 kilometer.

De mannen rijden na de start in Luik eerst naar Bastenaken over relatief vlak terrein, waarna het parcours door het heuvellandschap terug naar Luik slingert. De Redoute en de Roche-aux-Faucons zullen waarschijnlijk cruciale punten in de race zijn





