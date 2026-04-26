Live: Koningsnacht in Utrecht – Drukte, Feest en Nieuwe Regels

Volg hier het liveblog van Koningsnacht in Utrecht. We houden je op de hoogte van de drukte op het Vredenburgplein, de vrijmarkten en de nieuwe regels omtrent leeftijdscontroles. Updates, foto's en video's van het feestgedruis.

Utrecht staat vanavond in het teken van Koningsnacht , en onze liveblog houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen. De stad bruist van de energie, met het Vredenburg plein als epicentrum van het feestgedruis.

Verschillende artiesten zullen vanavond het podium betreden en voor een onvergetelijke sfeer zorgen. Dit jaar is er echter een belangrijke verandering: het feest is exclusief toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Joey Klomp, de jaarlijkse organisator van het Koningsdagsfeest op het Vredenburg, heeft deze beslissing genomen in afwachting van strengere controles door de gemeente. Vorig jaar constateerden controleurs dat minderjarigen alcohol consumeerden op het terrein, wat aanleiding gaf tot deze maatregel.

De weersvoorspellingen zijn gunstig; we kunnen een droge nacht verwachten, hoewel de temperatuur zal dalen tot 7 graden Celsius. Morgen, op Koningsdag zelf, zal het weer iets minder zonnig zijn dan vanavond. Voor een overzicht van alle activiteiten die vandaag en morgen in Utrecht plaatsvinden, kun je hier kijken. De aangename weersomstandigheden trekken een grote menigte naar de vrijmarkten in het hart van Utrecht.

Naast de levendige handel worden er ook veel traditionele oud-Hollandse spelletjes gespeeld, wat bijdraagt aan de feestelijke sfeer. De vrijmarkt is officieel geopend, en de drukte neemt snel toe, met name op de Plompentorengracht en de Van Asch van Wijckskade. Er is echter ook een incident gemeld: een verkoper, Harry, moest zijn waren inpakken omdat hij volgens de handhaving ‘te commercieel bezig’ was.

Hij had zeven verschillende soorten vetplanten en cactussen gekweekt, wat blijkbaar niet strookte met de regels voor de vrijmarkt. Ondanks dat de officiële starttijd van de vrijmarkt pas om 18.00 uur was, waren Jurre en Suze al eerder begonnen met hun verkoopactiviteiten. Hun leeftijdsgenootje Mendel vermaakt zich ondertussen met het spelen op zijn trompet, wat de vrolijke sfeer verder versterkt. Ben je nog op zoek naar leuke activiteiten?

Bekijk dan hier wat er allemaal te doen is in de stad en de provincie Utrecht. We zijn ook benieuwd naar jouw foto's! Stuur ze naar RTV Utrecht via WhatsApp of e-mail, zodat we ze kunnen delen met onze kijkers. De spanning stijgt, want de vrijmarkt staat op het punt van beginnen.

Vanaf 18.00 uur zal de officiële start worden gegeven, en verwacht wordt dat de drukte nog verder zal toenemen. De combinatie van het goede weer, de vele activiteiten en de gezellige sfeer maakt van Koningsnacht in Utrecht een onvergetelijke ervaring. De gemeente heeft extra maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen en de orde te handhaven. Er zijn extra beveiligingsmedewerkers aanwezig, en de politie zal streng toezien op de naleving van de regels.

Het is belangrijk om te onthouden dat alcoholgebruik door minderjarigen niet is toegestaan, en dat overtredingen zullen worden bestraft. We roepen iedereen op om verantwoordelijk om te gaan met alcohol en om rekening te houden met elkaar. Geniet van de Koningsnacht, maar doe dit op een veilige en respectvolle manier. Houd onze liveblog in de gaten voor de laatste updates, foto's en video's.

We zullen je op de hoogte houden van alles wat er gebeurt in Utrecht vanavond en morgen. De vrijmarkt belooft een bruisende en diverse verzameling van tweedehands spullen, antiek, curiosa en andere bijzondere objecten. Het is een ideale gelegenheid om te snuffelen, te onderhandelen en misschien wel een uniek schat te vinden. Vergeet niet om contant geld mee te nemen, want niet alle verkopers accepteren pinbetalingen. En tot slot, we wensen iedereen een fijne en onbezorgde Koningsnacht





