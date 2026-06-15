Livano Comenencia schrijft geschiedenis voor Curaçao

Livano Comenencia uit Breda heeft zondag geschiedenis geschreven voor Curaçao. De 22-jarige middenvelder maakte tegen Duitsland de eerste WK-goal ooit voor het eiland.

Livano Comenencia uit Breda heeft zondag geschiedenis geschreven voor Curaçao . De 22-jarige middenvelder maakte tegen Duitsland de eerste WK-goal ooit voor het eiland. Een bijzonder moment, ook in zijn geboorteplaats Breda , waar zijn jeugdtrainer Toby Visser met trots toekeek.

Het was grandioos. Ik sprong een gat in de lucht. Middenvelder Comenencia brak als groot talent door in de jeugdopleiding van PSV en speelde vervolgens jarenlang voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Uiteindelijk ontwikkelde hij zich tot international van Curaçao.

Toby Vissers trainde Comenencia toen hij nog een 8-jarige jongen was in de F-pupillen van TVC Breda. Toen viel hij al op tussen zijn leeftijdsgenoten. Hij was gewoon een heel groot talent. En dat zag ook iedereen, vertelt Vissers.

In het jeugdelftal van TVC Breda zat Comenencia in een sterke lichting, maar hij stak er volgens Vissers bovenuit. Volgens de jeugdtrainer was al vroeg duidelijk dat Comenencia iets speciaals had. Niet alleen binnen zijn eigen team, maar ook bij tegenstanders. Trainers van de tegenpartij kwamen naar ons toe om te zeggen hoe goed hij was.

Mensen bleven staan als ze hem zagen spelen. Hij kon in zijn eentje het spel bepalen, maar dat deed hij zeker niet. Hij speelde met iedereen. Toch benadrukt Vissers dat Comenencia niet alleen op talent dreef.

Ook zijn houding en opvoeding speelden een belangrijke rol. Zijn vader hield goed in de gaten dat hij niet alles alleen deed. Zijn opvoeding was top. Iedereen wist eigenlijk wel dat hij er zou komen.

De Bredanaar kwam op jonge leeftijd al in beeld bij PSV en maakte de stap naar de jeugdopleiding van de Eindhovense club. Daar bleef hij jarenlang in beeld als groot talent. Uiteindelijk brak hij niet door in het eerste elftal, maar via een omweg langs Juventus en FC Zürich kwam hij terecht bij het nationale elftal van Curaçao. Voor Vissers is het bijzonder om te zien hoe zijn oud-speler zich heeft ontwikkeld.

Hij was gewoon atletischer dan de rest. Snel, wendbaar, sterk. Hij had het spel al snel door. Ook zijn manier van bewegen en spelen is volgens hem nauwelijks veranderd.

Eigenlijk zit er weinig verschil in. Het is vooral het lopen, het kijken, het draaien. Je ziet gewoon dat hij die basisbewegingen van vroeger nog steeds heeft. Zondag zag de jeugdtrainer hoe zijn oud-pupil die kwaliteiten op het hoogste podium liet zien.

Comenencia maakte tegen Duitsland de eerste WK-goal ooit voor Curaçao, al ging de wedstrijd zelf met 7-1 verloren. Het was echt grandioos, zegt Vissers. Ik sprong echt een gat in de lucht. De trots is op zijn pupil is groot, maar hij wil geen credits nemen voor de ontwikkeling van de speler.

Het is vooral heel leuk dat je dat hebt mogen meemaken. Maar aan zijn ontwikkeling heb ik zelf niet zoveel bijgedragen, lacht hij





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