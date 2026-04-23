Littler wint Premier League-avond, Van Gerwen en Van Veen nipt uit finale

Luke Littler heeft de twaalfde speelronde van de Premier League Darts gewonnen. Michael van Gerwen en Gian van Veen bereikten wel de halve finale, maar wisten de finale niet te halen. Van Veen miste een match dart.

Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben donderdagavond nipt de finale van de twaalfde speelronde van de Premier League Darts gemist. Beide Nederlandse darters toonden veerkracht en uitstekend spel, maar zagen uiteindelijk hun kansen op de avondzege vervliegen.

Van Gerwen, die een indrukwekkende prestatie leverde en zijn oude niveau leek te herpakken, werd uiteindelijk overtroffen door de sensationele Luke Littler. De jonge Engelsman, in bloedvorm, wist de ervaren Mighty Mike te verslaan in een spannende wedstrijd. Van Veen was nog dichter bij de finale, maar zag een cruciale wedstrijdpijl onbenut blijven, waardoor Jonny Clayton de kans kreeg om door te stoten.

Uiteindelijk was het Littler die de avond domineerde, met een overtuigende 6-1 overwinning op Clayton in de finale. Van Gerwen, die deze avond zijn 300e Premier League wedstrijd speelde, begon sterk tegen Littler. Hij pakte al vroeg een break en bouwde een voorsprong van 1-3 op. Littler reageerde echter adequaat en kwam terug tot 3-3, waarmee hij liet zien dat hij de uitdaging aanging.

Beide spelers hielden het niveau hoog, wat resulteerde in een spannende strijd tot aan de beslissende leg. In die leg wist Littler zijn eerste match dart te benutten en de overwinning te claimen. Ondanks een indrukwekkend gemiddelde van 107,54 moest Van Gerwen het hoofd buigen voor de jonge Littler. Voor Van Veen was het een avond vol emoties.

Hij vierde zijn 24e verjaardag met twee Premier League punten, door de halve finale te bereiken in Liverpool. Hij schakelde in de openingswedstrijd verrassend Gerwyn Price uit, een overwinning die gezien de recente vorm van Van Veen als licht verrassend kan worden beschouwd. Na een operatie aan nierstenen had Van Veen moeite om zijn oude niveau te bereiken, en had hij slechts drie van zijn laatste dertien wedstrijden gewonnen.

In de halve finale nam Van Veen het op tegen Clayton, de leider in het algemeen klassement. Hij begon sterk en pakte een voorsprong van 1-3. Clayton kwam terug tot 2-3, maar Van Veen leek de controle te behouden. Hij kreeg meerdere kansen om zijn voorsprong te vergroten, maar wist deze niet te benutten.

Dit gaf Clayton de kans om terug te komen in de wedstrijd en een versnelling hoger te schakelen. De Welshman won vervolgens vier legs op rij en kwam op een voorsprong van 5-3. Van Veen toonde veerkracht en knokte zich terug tot 5-5, waardoor er een spannende beslissende leg ontstond. In die leg kreeg Van Veen één wedstrijdpijl op de bullseye, maar hij miste nipt.

Clayton profiteerde direct van deze misser en sleepte de finaleplek uit zijn handen. Van Veen had vanavond overigens overgestapt op nieuwe pijlen met meer grip, nadat zijn oude setje een duimblessure had veroorzaakt. Naast het feit dat hij blessurevrij bleef, speelde hij ook met meer zelfvertrouwen. De Premier League Darts is de meest prestigieuze dartscompetitie ter wereld, met acht topspelers die vooraf zijn geselecteerd.

Dit zijn de top vier van de wereldranglijst en vier spelers die door de PDC zijn gekozen. Dit seizoen doen Michael van Gerwen en Gian van Veen mee namens Nederland. Elke week wordt een speelronde op een andere locatie afgewerkt, voornamelijk in Groot-Brittannië, maar ook in steden als Antwerpen, Berlijn en Rotterdam (16 april).

Spelers kunnen punten verdienen tijdens de reguliere avonden, waarbij de winnaar van de avond vijf punten ontvangt, een finaleplaats drie punten oplevert en een halve finaleplaats twee punten. De top vier van de ranglijst kwalificeert zich voor de play-offs op de zeventiende en laatste speeldag, waar gestreden wordt om de eindzege





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Premier League Darts Michael Van Gerwen Gian Van Veen Luke Littler Jonny Clayton Darts Liverpool

United States Latest News, United States Headlines

