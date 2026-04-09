Lisa Kudrow onthult: 'Friends' opnames waren uitputtend tijdens zwangerschap

Actrice Lisa Kudrow, bekend van haar rol als Phoebe Buffay in 'Friends', vertelt over de lange en uitputtende opnamedagen tijdens haar zwangerschap. In een podcast onthult ze de lange uren die de cast en crew moesten maken, vaak tot diep in de nacht.

Lisa Kudrow , de geliefde actrice die de rol van Phoebe Buffay vertolkte in de iconische sitcom Friends , heeft onthuld dat de lange opnamedagen tijdens haar zwangerschap een uitputtende ervaring waren. In een recent interview in de podcast Table Manners , sprak de actrice openhartig over de uitdagingen die gepaard gingen met het werken aan de immens populaire serie.

Kudrow, inmiddels 62 jaar oud, benadrukte dat de opnames van Friends aanzienlijk langer duurden dan bij andere series, en dat de filmploeg vaak tot diep in de nacht aan het werk was. De herinnering aan die periode roept zowel nostalgie als herkenning op, waarbij ze de vermoeidheid en de lange uren die ze moest doorstaan, in herinnering brengt.\Lisa deelde gedetailleerde inzichten in het productieproces van Friends, waarbij ze opmerkte dat het filmen van een aflevering van een half uur normaal gesproken slechts twee tot drie uur in beslag zou nemen. Echter, bij Friends duurde het filmen van een enkele aflevering vaak zes uur of langer. Deze aanzienlijke verlenging van de opnametijd werd nog verder gecompliceerd door Kudrows zwangerschap. Ze herinnerde zich specifiek de periode waarin ze in verwachting was van haar zoon Julian, en hoe de lange uren en de vermoeidheid haar toen zwaar vielen. De herinnering aan het filmen tot 02:00 uur 's nachts, terwijl ze zwanger was, illustreert de veeleisende aard van het werk en de persoonlijke offers die soms nodig waren om de serie tot een succes te maken. De vastberadenheid van de cast en crew, gecombineerd met Kudrows persoonlijke ervaringen, geven een dieper inzicht in de productie van een van de meest geliefde sitcoms aller tijden.\Friends, dat van 1994 tot 2004 op de buis was, groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. De serie, die bekend stond om zijn humor, sterke karakters en herkenbare situaties, wist miljoenen kijkers over de hele wereld te boeien. Naast Lisa Kudrow bestond de vaste cast uit Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc en David Schwimmer. De serie portretteerde het leven en de liefdes van zes vrienden in New York City en werd geprezen om zijn vermogen om de complexiteit van vriendschap, relaties en het volwassen worden op een humoristische en tegelijkertijd ontroerende manier weer te geven. Friends werd een cultureel ijkpunt, en de invloed ervan is nog steeds voelbaar in de populaire cultuur van vandaag. De serie heeft een blijvende erfenis achtergelaten en blijft een bron van vermaak en nostalgie voor generaties kijkers. De onthullingen van Lisa Kudrow voegen een extra laag van diepte toe aan de waardering voor de serie, door de persoonlijke offers en de harde arbeid achter de schermen te belichten





