Limburg eist strengere aanpak tegen oprukkende wasbeerpopulaties

De provincie Limburg waarschuwt voor een snelle verspreiding van de wasbeer over Nederland en vraagt om meer middelen en samenwerking. De instroom uit Duitsland en België bemoeilijkt de bestrijding, wat根据 aanleiding geeft tot bezorgdheid over de ecologische en agrarische schade.

De provincie Limburg vraagt om een strengere aanpak om de verspreiding van wasberen te stoppen. Zonder actie kan het dier zich over heel Nederland verspreiden, wat zou leiden tot een ernstige plaag.

Momenteel leven in Zuid-Limburg naar schatting 100 tot 200 wasberen. Hoewel de groei van de populatie lijkt stil te liggen, waarschuwt de provincie dat deze snel kan toenemen als er niet meer wordt gedaan aan de bestrijding. Sinds 2019 zijn meer dan 400 wasberen gedood. Limburg zal tot 2030 een bedrag van 750.000 euro vrijmaken voor de bestrijding van de wasbeer.

Dat is meer dan de 800.000 euro die de provincie in de afgelopen zeven jaar heeft uitgegeven om het dier uit te roeien. Het geld zal onder andere worden gebruikt om de Rijksoverheid en andere provincies te stimuleren hun afspraken na te leven uit het landelijke aanvalsplan voor invasieve exoten. Dit plan streeft naar de volledige eliminatie van de wasbeer in 2027 en het stopzetten van de instroom uit België en Duitsland.

Er is echter sprake van beperkte samenwerking met de buurlanden, voornamelijk omdat Duitsland de wasbeer heeft aangemerkt als een wijdverspreide soort, waardoor er geen actieve bestrijding meer plaatsvindt. Gedeputeerde Léon Faassen van Limburg merkt op: Weinig mensen weten dat in Duitsland al ruim anderhalf miljoen wasberen leven en dat ze daar niet meer van afkomen. In Wallonië zijn het er ook al tienduizenden.

Bij ons in Limburg is de situatie nog niet zo ernstig, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd. De constante instroom van wasberen over de grens maakt de bestrijding in Nederland aanzienlijk moeilijker. Dit is absoluut een zorg die ons ertoe brengt ons intensiever te organiseren, aldus Faassen. De wasbeer is geen inheems Europees dier.

Het nachtdier werd ongeveer vijftig jaar geleden uit Noord-Amerika naar Europa gebracht voor de pelsdierhouderij en werd soms als huisdier gehouden. De wasberen in Limburg zijn waarschijnlijk afkomstig uit Duitsland, waar ze al jarenlang voorkomen. In 2017 werden twee verschillende populaties in kaart gebracht, een bij Sittard en een nabij Maastricht. De wasbeer is schadelijk omdat hij jaagt op zeldzame diersoorten, zoals de eikelmuis, de geelbuikvuurpad en diverse broedvogels.

Daarnaast richt de wasbeer schade aan aan landbouwgewassen en infecteert hij gebouwen, bijvoorbeeld door via kattenluiken naar binnen te dringen op zoek naar voedsel of een schuilplek. Bovendien kan de wasbeer ziektes overdragen op mensen, waaronder de zogenaamde wasbeerspoelworm





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wasbeer Limburg Invasieve Soorten Bestrijding Buitenlandse Instroom

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Militaire ongeval tijdens grootste landmachtoefening Fighter Lion in DuitslandTijdens de grootschalige oefening Fighter Lion in Duitsland raakte een militair van de 43 Gemechaniseerde Brigade gewond bij een botsing tussen twee pantserwielvoertuigen. De gewonde werd medisch behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De oefening, waarbij zo'n 7.000 militairen deelnemen, duurt tot begin juli en richt zich op grootschalig conflict met nieuwe technologieën.

Read more »

Na de 7-1 van Duitsland gaat het helemaal mis: fans stuiten op onverwacht probleemDe overtuigende 7-1 overwinning van Duitsland op Curaçao bij de start van het WK heeft voor een onverwacht probleem gezorgd. Kledingsponsor adidas kampt namelijk met een tekort aan de letter V, waardoor shirts van drie Duitse internationals momenteel niet besteld kunnen worden via de online winkel, zo meldt BILD.

Read more »

2 militairen van brigade Oirschot gewond tijdens oefening in DuitslandTwee militairen van 13 Lichte Brigade uit Oirschot zijn dinsdag gewond geraakt tijdens een oefening bij Münster in Duitsland. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee.

Read more »

Ivoorkust mist Wahi tegen Duitsland door Canadees inreisverbodIvoorkust moet het zaterdag in het WK-duel met Duitsland stellen zonder Elye Wahi. De aanvaller heeft geen toestemming gekregen om Canada in te reizen en ontbreekt daardoor in Toronto, waar de tweede groepswedstrijd van de Ivoriaanse ploeg wordt gespeeld.

Read more »