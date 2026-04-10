Lil Kleine beklimt de Single Top 100 opnieuw met 'Drugsprobleem'

Rapper Lil Kleine staat voor de vierde week op rij bovenaan de Single Top 100, dit keer met zijn nieuwe solo-hit 'Drugsprobleem'. De hitlijst laat ook verschuivingen zien met Alex Warren en Bruno Mars die stijgen, terwijl andere nummers zakken.

Rapper Lil Kleine domineert opnieuw de Single Top 100 , voor de vierde week op rij. Deze keer verovert een gloednieuwe solo-hit, Drugsprobleem , de felbegeerde eerste plaats. Dit betekent dat zijn eerdere hit Lijntje, een samenwerking met Milolaathetlukken, van de troon is gestoten. Lijntje zakt naar de derde plek, zo blijkt uit de samenstelling van GfK Dutch Charts. De top van de hitlijst is dus opnieuw in beweging, met Lil Kleine die zijn stempel drukt op de Nederlandse muziekscene.

De populariteit van Lil Kleine blijft ongekend groot, en zijn vermogen om de hitlijsten te bestormen bewijst zijn onbetwiste positie als een van de meest succesvolle artiesten van dit moment. De fans van de rapper worden keer op keer verrast met nieuwe muziek, en zijn invloed op de muziekindustrie is duidelijk zichtbaar. De constante aanwezigheid van Lil Kleine in de top van de hitlijsten toont aan dat zijn muziek breed aanslaat en een grote aantrekkingskracht heeft op het publiek.\Naast de verschuiving aan de top, is er ook sprake van opmerkelijke stijgers en dalers in de hitlijst. Alex Warren klimt met FEVER DREAM van de vijfde naar de tweede plaats, een duidelijke sprong voor de artiest. Bruno Mars, een gevestigde naam in de internationale muziekwereld, stijgt met I Just Might van de zesde naar de vierde plaats. Dit benadrukt de diversiteit van de hitlijst en de blijvende populariteit van verschillende genres en artiesten. Ondertussen hebben andere nummers juist aan populariteit ingeboet. Olivia Dean, een artiest die met twee nummers in de top 10 staat, ziet haar positie wat verschuiven. Haar nummer Man I Need zakt een plekje en Rein Me In, een samenwerking met Sam Fender, daalt van de derde naar de zesde plek. Ook Bella Kay met iloveitiloveitiloveit en Frsh, km & LA$$A met Bare Minimum (Starboy) leveren plaatsen in. De dynamiek in de hitlijst laat zien dat de muzieksmaak van het publiek continu in beweging is en dat de strijd om de topposities spannend blijft. De prestaties van de artiesten zijn afhankelijk van vele factoren, waaronder de frequentie van afspelen, airplay op de radio en de impact van sociale media.\De Single Top 100, samengesteld door GfK Dutch Charts, biedt een actueel overzicht van de populairste singles van Nederland. De lijst weerspiegelt de muzieksmaak van het publiek en de impact van de artiesten. De huidige top 10 ziet er als volgt uit: 1. Lil Kleine - Drugsprobleem, 2. Alex Warren - FEVER DREAM, 3. Lil Kleine & Milolaathetlukken - Lijntje, 4. Bruno Mars - I Just Might, 5. Bella Kay - iloveitiloveitiloveit, 6. Sam Fender & Olivia Dean - Rein Me In, 7. Frsh, km, & LA$$A - Bare Minimum (Starboy), 8. Olivia Dean - Man I Need, 9. Dave & Tems - Raindance. De positie van de artiesten in de lijst is een weerspiegeling van hun succes en populariteit. De Single Top 100 blijft een belangrijke graadmeter voor de muziekindustrie en een bron van informatie voor muziekliefhebbers. De fluctuaties in de lijst laten zien hoe snel de smaak van het publiek kan veranderen en hoe belangrijk het is voor artiesten om relevant te blijven. De strijd om de bovenste plekken blijft onverminderd spannend, en het publiek kan uitkijken naar nieuwe verrassingen en muzikale ontwikkelingen in de komende weken





Lil Kleine Single Top 100 Drugsprobleem Hitlijst Muziek

