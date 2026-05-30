In het Brabantse Herpen is het lichaam van een 47-jarige man uit Berghem gevonden in een sloot. De politie vermoedt een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden die mogelijk betrokken is. Forensisch onderzoek en camerabeelden worden geanalyseerd, terwijl burgers tips hebben gemeld. De exacte omstandigheden van het overlijden zijn nog onduidelijk.

In het Brabantse Herpen is gistermiddag het lichaam van een 47-jarige man uit Berghem aangetroffen in een sloot. De politie gaat er op basis van de aangetroffen situatie vanuit dat hij waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen.

Later op de dag hield de politie in Berghem een 33-jarige man aan. Hij wordt ervan verdacht mogelijk betrokken te zijn bij de dood van het slachtoffer. Op de plaats waar de man werd gevonden is een plaats delict ingericht en de omgeving is afgezet. Forensische opsporing heeft daar onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld, onder meer met camerabeelden van de locatie.

De politie beoordeelt camerabeelden uit de omgeving om meer duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd. Ook zijn er na een Burgernetmelding meerdere tips binnengekomen over een man die mogelijk meer weet over de zaak. Die worden nog onderzocht, over de bruikbaarheid doet de politie geen mededelingen. Wat er precies is gebeurd en onder welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam, is nog onduidelijk.

De zaak bevindt zich in een vroeg onderzoeksstadium en de politie wenst voorzichtigheid in het publiceren van nieuwe informatie om het onderzoek niet in de weg te zitten. De betrokkenen en naasten van het slachtoffer worden begeleid door zorgcoördinatoren en gespreksleiders. Het dorp Herpen staat onder de indruk van het gebeurde en bewoners spreken hunbezorgdheid uit over de veiligheid in de rustige gemeenschap. De politie zal in de komende dagen verder forensisch onderzoek uitvoeren en camerabeelden analyseren.

Eventueel zal er ook een autopsie plaatsvinden om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. De 33-jarige verdachte zal mogelijk morgen voor de rechter worden gebracht. De autoriteiten roepen getuigen op om contact op te nemen indien ze iets hebben gezien of gehoord hebben in de omgeving van de sloot waar het lichaam werd gevonden.

Dit incident roept vragen op over de veiligheid in de Brabantse dorpen en de politie benadrukt dat ze alles in het werk zullen stellen om de kwestie op te helderen en de verantwoordelijken voor justitie te brengen. De onderzoekers werken onder Hochte om verdere bewijsmateriaal te verzamelen en een duidelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de dood van de 47-jarige man uit Berghem.

De gemeente Heerlen (correctie: Heerlen? eigenlijk Berghem behoort tot Oss? maar in het tekstje staat Brabantse Herpen, Berghem is een buurtschap van Oss) heeft nog geen officiële reactie gegeven, maar zal naar verwachting later vandaag een statement uitbrengen. In afwachting van meer informatie blijven bewoners in de omgeving nerveus en hopen ze op een snelle oplossing van de politie. De zaak wordt uitgebreid gevolgd door nationale media vanwege de gewelddadige omstandigheden en de aanhoudende zorgen over onveiligheid in Nederlandse buitenwijken. De politie zal verdere updates geven wanneer het onderzoek dat toelaat





