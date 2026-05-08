Lieke van der Aa (16) uit Klazienaveen maakt indruk in European Cup BMX

Lieke van der Aa, een 16-jarige BMX-talent uit Klazienaveen, heeft in haar debuutjaar als junior zes wedstrijden van de European Cup achter de rug. Ze bereikte vijf keer de finale en traint nu onder voormalig bondscoach Bas de Bever. Haar doel is om zich te ontwikkelen tot een top-BMX'er en het Europees kampioenschap eind juni in Frankrijk is het hoogtepunt van haar seizoen.

Lieke van der Aa, een 16-jarige BMX -talent uit Klazienaveen, heeft in haar debuutjaar als junior zes wedstrijden van de European Cup achter de rug. Ze heeft deelgenomen aan wedstrijden in Italië, Nederland en Tsjechië.

Op vijf van de zes wedstrijddagen bereikte ze de finale, een opmerkelijke prestatie voor een eerstejaars. Lieke zelf is enthousiast over haar resultaten.

'Ja, dat is wel heel goed', zegt ze. 'Tijdens één wedstrijd ben ik in de halve finale gevallen, maar daar kon ik eigenlijk ook niet heel veel aan doen. ' Haar trainer, Bas de Bever, bevestigt haar talent. 'Lieke is zeker talentvol als het gaat om technische skills.

Als je dat koppelt aan het vermogen en de kracht die ze van nature heeft, dan heb je in ieder geval de ingrediënten om een goede BMX'er te kunnen worden.

' Om nog beter te worden, traint Lieke twee tot drie keer per week op het nationale trainingscentrum in Papendal. Dit betekent een reis van anderhalf uur heen en anderhalf uur terug vanuit Klazienaveen. Buiten haar opleiding Handhaving bij het Alfa College in Hoogeveen, beheerst de BMX-sport haar leven. Op het trainingscentrum ligt een baan met een startheuvel van acht meter hoog, een hoogte waarop je maar op weinig plekken in Nederland kan trainen.

Lieke traint nu onder Bas de Bever, die vijftien jaar lang bondscoach was van de Nederlandse selectie en actief was op de Spelen van Peking, Londen en Rio de Janeiro. Onder zijn leiding wonnen onder meer Laura Smulders brons in Londen en Jelle van Gorkom zilver in Rio.

'Sinds anderhalf jaar heb ik een trainingsgroep met enthousiaste en ambitieuze jongelui. Zij zochten iemand om hen vooruit te helpen', legt De Bever uit.

'Het is een groep van acht sporters en Lieke is vooralsnog de enige dame. We noemen het de SPRNTRS (afgeleid van sprinters). Het zou mooi zijn als ik dit zou kunnen uitbouwen tot een professionele organisatie die jongelui kan opleiden en uiteindelijk kan afleveren bij een bondsprogramma of een commercieel programma.

' Lieke, die nu bijna een jaar onder hem traint, maakt mooie sprongen vooruit. Vooral haar start is verbeterd, maar daar is tegelijkertijd ook nog de meeste winst te behalen. In de vermogensoverdracht komt ze nog wel wat tekort.

'De tweede en derde slag kunnen nog wat harder. Bij de vierde en vijfde slag komt mijn power. Maar als dat nog eerder komt, ben ik nog sneller', analyseert Lieke. Het Europees kampioenschap eind juni in Frankrijk moet het hoogtepunt van haar seizoen worden.

Het WK in Australië is dit seizoen geen optie in verband met de hoge kosten. Ook rijdt Lieke op haar trainingsbaan op Papendal in het weekend van 13 en 14 juni nog een wereldbekerwedstrijd. Dan zal ze tussen de vrouwen tot 23 jaar rijden. Volgend weekend staat de vierde European Cup op het programma in Frankrijk





