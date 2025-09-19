Lieke Nooijen debuteert in tijdrit bij EK wielrennen

De Coevordense wielrenster Lieke Nooijen mag begin oktober voor Nederland aan de start staan in de tijdrit tijdens het EK wielrennen in Zuid-Frankrijk.

Lieke Nooijen uit Coevorden krijgt de kans om Nederland te vertegenwoordigen in de tijdrit tijdens het EK wielrennen in Zuid-Frankrijk in oktober. Deze gelegenheid markeert haar debuut voor de Nederland se seniorenselectie. Nooijen, renster van Visma - Lease a Bike, behaalde recentelijk brons bij het Nederland s kampioenschap tijdrijden in Surhuisterveen. Dit succes was extra bijzonder na een blessure van maanden vanwege een gebroken ruggenwervel.

Naast Nooijen zal ook Mischa Bredewold de tijdrit bestrijden. Voor de wegwedstrijd selecteerde bondscoach Laurens ten Dam een achtkoppige vrouwenploeg: Demi Vollering, Anna van der Breggen, Pauliena Rooijakkers, Sharijn van Anrooij, Riejanne Markus, Mischa Bredewold, Femke de Vries en Femke Gerritsen. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Tibor Del Grosso uit Eelde deelneemt aan de wegwedstrijd bij de elite mannen.Daarnaast komen talentvolle Drentse beloften, David Haverdings uit Zuidlaren en Ruud Junior Nagengast uit Beilen, uit voor de Nederlandse beloftenselectie. Gijs Schoonvelde uit Koekange maakt zijn debuut bij de junioren. Het EK wielrennen vindt plaats van 1 tot en met 5 oktober in de Franse departementen Drôme en Ardèche





