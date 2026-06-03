Lidberg tekent bij Borussia Mönchengladbach

Lidberg verhuist naar Duitsland en tekent bij Borussia Mönchengladbach. De spits komt over voor een basisbedrag van 3,5 miljoen euro en zal moeten concurreren met Tim Kleindienst.

Lidberg is al enkele jaren een bekende naam in de Nederlandse voetbalwereld, maar nu staat hij op het punt om naar Duitsland te verhuizen. De spits, die bekend is van zijn tijd bij Go Ahead Eagles en FC Utrecht, heeft een contract getekend bij Borussia Mönchengladbach .

Volgens Sky Sport is de transfer bijna afgerond en zal Lidberg een basisbedrag van 3,5 miljoen euro ontvangen, wat door bonussen tot 4 miljoen euro kan oplopen. Lidberg zal een contract tekenen tot medio 2030 en zal moeten concurreren met Tim Kleindienst voor een plaats in de aanval van de club. Hij neemt deze rol over van Haris Tabakovic, die afgelopen seizoen de 'tweede' spits was, maar terugkeert bij Hoffenheim, waarvan hij werd gehuurd.

Door een zware blessure van Kleindienst kwam Tabakovic tot 13 goals in 28 basisplekken





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