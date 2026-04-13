Liberty Tour keert vroegtijdig terug naar Drenthe: Focus op Kop van Drenthe en Belgische bevrijders

De Liberty Tour, een evenement ter herdenking van de bevrijding van Drenthe in 1945, keerde eerder dan verwacht terug, met speciale aandacht voor de Kop van Drenthe. De mini-editie omvatte een parade van historische militaire voertuigen en benadrukte de rol van Belgische commando's bij de bevrijding.

De Liberty Tour keerde, eerder dan verwacht, terug naar Drenthe . Dit keer stond de Kop van Drenthe centraal in een speciale 'mini-versie' van het evenement, waarbij militaire voertuigen uit 1945, de tijd van de bevrijding van Drenthe , in een parade door de regio trokken.

Normaal gesproken wordt de Liberty Tour om de vijf jaar georganiseerd, maar vanwege het feit dat een deel van Drenthe tijdens de vorige editie, die in het teken stond van 80 jaar bevrijding, niet of nauwelijks werd aangedaan, werd de tour vervroegd. Organisator Sjoerd Looijenga benadrukt dat de Kop van Drenthe tijdens de vorige editie overgeslagen werd, wat leidde tot klachten uit de regio. De speciale editie was dan ook een reactie op deze feedback. De stoet trok dan ook speciaal door de Kop van Drenthe, tot grote tevredenheid van de inwoners. Looijenga merkte op dat de reacties overwegend positief waren en dat er veel publiek op af kwam. In een tijd waarin het nieuws vaak gedomineerd wordt door conflicten, blijkt een onderwerp als de bevrijding nog steeds veel mensen te boeien. Jong en oud toonden interesse, zoals ook burgemeester Klaas Smid van Noordenveld benadrukte in zijn toespraak. De Liberty Tour biedt bovendien een platform om verhalen over de bevrijding te delen. Looijenga merkt op dat veel mensen niet precies weten hoe de bevrijding van hun dorp of stad verliep. Vaak wordt gedacht aan Canadese of Poolse troepen, maar in Noord-Drenthe was het vaak een taak van Belgische commando's die 's nachts de dorpen bevrijdden. Zij maakten de weg vrij voor de Canadezen en Polen, die later arriveerden. Naast de parade zelf, is het vertellen van deze verhalen een essentieel onderdeel van de Liberty Tour. De vraag die nu rest is wanneer de Liberty Tour weer terugkeert. Hoewel het evenement in principe eens in de vijf jaar plaatsvindt, smaakt het succes naar meer, erkent Looijenga. Er is behoefte om te evalueren en de volgende stappen te bepalen. De organisatie beschouwt de organisatie van de mini-editie als intensief, maar is zeer positief over de reacties. Tegelijkertijd benadrukt Looijenga dat de exclusiviteit van het evenement behouden moet blijven. Het feit dat het eens in de vijf jaar wordt georganiseerd, draagt bij aan de speciale beleving. Lezers die nieuws willen delen, een tip hebben of een foutje spotten, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de redactie via WhatsApp of e-mail





