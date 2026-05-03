Lexmond viert 51e wielerrace: Traditie in ere gehouden

De 51e wielerrace in Lexmond trok vandaag eliteheren, damesteams en oud-profs. Ondanks de afnemende populariteit van wielerraces in kleine dorpen, blijft Lexmond vasthouden aan deze belangrijke traditie die de gemeenschap samenbrengt.

De snelheid van de wielrenners is indrukwekkend in Lexmond . Vandaag staat de 51e wielerrace op het programma, een evenement dat een belangrijke traditie is geworden voor het dorp en de omliggende regio.

De race trekt deelnemers uit verschillende categorieën, waaronder eliteheren, damesteams en voormalige professionele wielrenners. In een tijd waarin wielerraces in kleinere gemeenschappen steeds zeldzamer worden, houdt Lexmond vast aan deze geliefde sportieve traditie. De organisatie benadrukt het belang van het evenement voor de gemeenschapszin.

'Het brengt mensen in het dorp samen en dat is het allerbelangrijkste,' aldus een van de betrokkenen. Gerrit Plieger, 77 jaar oud en geboren en getogen in Lexmond, was de initiatiefnemer van de race tientallen jaren geleden. Zijn liefde voor de wielersport, gevoed door fietstochten met zijn vader, zette hem aan tot actie.

'Ik fietste altijd samen met mijn vader. Toen dacht ik, we moeten een race organiseren in Lexmond.

' Zijn idee groeide uit tot een jaarlijks evenement dat nu al meer dan een halve eeuw bestaat. Plieger geniet nog steeds volop van de race, herinnerend aan zijn jeugdige fascinatie voor de wielersport.

'Ik keek als jochie al naar het wielrennen, daar zijn we mee opgegroeid met de wielerziekte. ' Jaap Boogaard, 66 jaar en al 37 jaar betrokken bij de organisatie, beschrijft de voorbereidingen als een ware transformatie van het dorp. 'Vanmorgen zaten we met dertig mensen aan het gebak en we hebben heel Lexmond omgetoverd in een wielercircus. ' De organisatie wordt verzorgd door een team van acht personen, ondersteund door ruim 30 vrijwilligers.

Boogaard erkent de uitdagingen van de sport.

'Wielrennen is schitterend en geeft een gevoel van vrijheid. Maar het is ook erg pittig en zwaar.

' De elite mannen race, die om twee uur 's middags van start ging, eindigde in een spannende strijd over een afstand van 80 kilometer. Jos Koop kroonde zich tot winnaar, gevolgd door Jens van den Dool die het zilver in de wacht sleepte, en Lance Venema die het brons won. Toeschouwers langs de kant van de weg genoten van de race en de winnaars deelden hun enthousiasme. Boogaard wijst op de afnemende populariteit van wielerraces in kleine dorpen.

'Het aantal deelnemers loopt terug en het komt vooral ook door de regelgeving. Vergunningen zijn moeilijk te krijgen en er komt heel veel bij kijken om het veilig te laten verlopen.

' Ondanks deze obstakels blijft Lexmond vasthouden aan de race, dankzij de toewijding van vrijwilligers en de steun van sponsors. De organisatie streeft ernaar om de jeugd te betrekken bij de wielersport. De race trekt niet alleen lokale bezoekers, maar ook mensen van buiten het dorp. Piet, 72 jaar oud, kijkt samen met zijn familie langs de kant van de weg.

'Ik woon hier al heel mijn leven, ik vind het erg leuk. ' Ook de jongere generatie is enthousiast. Jinthe, 13 jaar, en Liv, 11 jaar, staan langs de zijlijn.

'Ze rijden erg hard en het is gezellig om samen te kijken. ' Naast de elite mannen race zijn er nog andere races op het programma, waaronder een race voor elite vrouwen, een jeugdrace en een race voor oud-professionals. Michael Boogerd, drievoudig Nederlands kampioen wielrennen, neemt deel aan de race voor oud-profs.

'Het is leuk om nog in competitie te komen en je ziet oude collega's weer', zegt Boogerd. Hij benadrukt het belang van het behoud van wielerraces in kleine dorpen.

'Ik ben opgegroeid met wielrennen in kleine dorpen, op aangelegde parcours is het veel minder romantisch. Dus het is extra leuk om op de openbare weg te rijden.

' Ook Marianne Timmer, olympisch schaatskampioen, is aanwezig en combineert schaatsen met wielrennen. 'Door het wielrennen ruim je je hoofd op. Je daagt jezelf ook uit dus je leert jezelf steeds beter kennen', zegt Timmer. Boogaard benadrukt het belang van het voortzetten van de traditie.

'We zitten vaak op schermen te kijken, op deze dag gooien we het scherm aan de kant en op deze dag gaan we kijken met elkaar. ' Jinthe (13) beaamt dit: 'Het is leuk door de sfeer die je hierbij hebt, als je op tv kijkt heb je die sfeer veel minder.





