Lewis Hamilton hoopt op doorbraak in Monaco na moeilijke start bij Ferrari

Lewis Hamilton worstelt nog steeds met de aanpassing aan Ferrari, maar ziet licht aan het eind van de tunnel. Met nieuwe engineer Carlo Santi lijkt hij op zijn gemak te komen en hoopt hij op een zege in Monaco. Charles Leclerc verlengde zijn contract en gelooft in het team. Ferrari is tweede in het constructeurskampioenschap en wil dicht bij Mercedes komen.

Lewis Hamilton heeft al bijna twee jaar geen grands prix gewonnen. Zijn overstap van Mercedes naar Ferrari was een droomtransfer en wereldnieuws, maar de zevenvoudig Formule 1 -kampioen heeft in het scharlakenrood nog geen grands prix kunnen winnen.

De resultaten tot nu toe zijn mager: één overwinning in een sprintrace en twee podiumfinishes bij een grands prix. In een interview in Monaco, voorafgaand aan de iconische race op het stratencircuit, erkent Hamilton dat de aanpassing aan een nieuw team moeilijker is dan mensen denken.

"Mensen onderschatten hoe moeilijk het is om je weg te vinden in een nieuw team en volledig op je gemak te raken. En ook hoeveel werk er achter de schermen gebeurt", zegt hij.

"Vorig jaar hadden we het loodzwaar, maar waren we een puzzel aan het leggen. We wisten dat het een langzame, moeizame missie zou worden. Nu vallen de stukjes in elkaar.

" Hamilton staat vierde in de WK-stand en lijkt opgeleefd sinds hij samenwerkt met zijn nieuwe ingenieur Carlo Santi. "Het is cruciaal dat coureur en engineer vlekkeloos samenwerken. Mijn rijstijl moet passen bij de afstelling van de auto. Dat loopt nu lekker.

Carlo is mijn nieuwe Bono", zegt Sir Lewis grijnzend. Hij verwijst daarmee naar Peter Bonnington, zijn lange tijd succesvolle ingenieur bij Mercedes,die nu de man in het oor is van de verrassende WK-leider Kimi Antonelli. Ferrari is zeer populair in Monte Carlo. Bij de tientallen kraampjes met shirts en caps is alles wat rood is uitverkocht, vooral dankzij lokale held Charles Leclerc.

Ferrari-fans smachten naar succesen bij de 'Scuderia' heerst optimisme. De renstal heeft de wind in de zeilen. Leclerc staat derde in de WK-stand en Hamilton boekte in Canada zijn beste Ferrari-resultaat (tweede) door in de slotfase Max Verstappen af te troeven.

"Dat luchtte enorm op. Ik ben heel blij dat ik de mensen die zo hard voor me hebben gewerkt eindelijk heb kunnen belonen", straalt Hamilton. Leclerc verlengde deze week zijn contract en maakt duidelijk dat hij geen interesse heeft in andere teams.

"Ik ben dol op dit team. Het is al acht jaar pure liefde en toewijding. Ze vertrouwden me als jonge coureur en gaven me alle kansen. Ik ben pas 28, heb nog veel jaren te gaan en geloof in de uitgestippelde route naar de top.

" En over flirts met andere teams zoals Verstappens Red Bull Racing? "Ik heb nooit serieus een transfer overwogen. Winnen in rood is uniek.

" Uitgerekend in Monaco lijkt een zege voor Ferrari haalbaar. In de eerste twee trainingen in de krappe, kronkelende straten was Ferrari de snelste. Hamilton geeft toe dat het zijn grootste kans op een Ferrari-zege is, maar de 41-jarige Brit wil niet te hard van stapel loken.

"Of we de beste zijn hier? Dat weet ik niet, maar ik maak zeker kans.

" Hamilton oogt opgewekter dan in zijn eerste jaar bij Ferrari. "Het is geweldig om onderdeel te zijn van een team dat zo groeit. 2025 was een zure appel die we moesten doorbijten. We wisten al snel dat we geen kampioensauto hadden en de focus verschoof naar 2026, de gewijzigde reglementen en de nieuwe wagen. Daar plukken we nu de vruchten van, al zijn we er nog lang niet.

" De opmars van Ferrari wordt nog steeds overschaduwd door de hegemonie van Mercedes, dat met Antonelli en George Russell alle races heeft gewonnen. Ferrari staat in het constructeurskampioenschap tweede, ruim voor wereldkampioen McLaren en Red Bull.

"Een uitstekende start van het seizoen. Nog niet zo goed als we willen, maar er zit veel in de pijplijn. Innovatie en progressie", zegt Leclerc over aanstaande updates die de krachtbron extra vermogen gaan geven. Aan wereldtitels denkt Ferrari nog niet, maar de Italiaanse equipe durft weer te dromen.

"Het eerste doel is dicht bij Mercedes zitten, het tweede doel is hen verslaan", schetst Leclerc. "Iedereen is op nul begonnen. En als we Mercedes ergens kan verslaan, is het hier in Monaco. Een langzaam, bochtig circuit helpt ons enorm.

" Monegask Leclerc won in 2024 in eigen huis; Hamilton zegevierde er al drie keer, maar de Brit staat al vijf edities droog en is hongerig. "Ik verheug me al weken op deze race, ik zit vol energie en ga er vol voor. " De睡了 races in Monaco zijn altijd speciaal vanwege het unieke circuit dat door de straten van het vorstendom gaat.

Voor Hamilton is het een rit waar al jaren niet is gewonnen, en voor Leclerc is het de kans om zijn heldenstatus thuis te bezegelen. Beide coureurs geven aan dat de specifieke kenmerken van het circuit - de lange rechte stukken zijn schaars en de bochten zijn technisch - bijzonder gunstig zijn voor de eigenschappen van de Ferrari.

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