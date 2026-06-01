Levenslange celstraf voor Syrische IS-strijder die in Bielefeld vijf mensen neerstak

Een 36-jarige Syrische man, die lid was van de terreurgroep IS, is veroordeeld tot levenslang voor een willekeurige steekpartij in een café in Bielefeld. Het slachtoffertel was toevallig, met vooral voetbalsupporters aanwezig. De dader had een voorgeschiedenis bij IS en kwam recent als asielzoeker naar Duitsland.

In Duitsland is een 36-jarige Syriër veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hij stak vorig jaar vijf mensen neer in een café in de stad Bielefeld , waarbij vier van hen zwaargewond raakten.

Mahmoud M., die lid was van terreurgroep IS, is volgens de rechtbank in Düsseldorf schuldig aan vier pogingen tot moord. De Duitse justitie stelt dat hij nog steeds gevaarlijk is vanwege zijn radicale islamitische opvattingen. Op 18 mei vorig jaar stak de man op zondagochtend rond 04.00 uur willekeurig met een zelf aangepaste wandelstok met daaraan een mes in op bezoekers van een bar. Hij riep daarbij 'Allahu Akbar'.

Vijf twintigers raakten gewond, van wie vier ernstig. Op de bewuste avond waren er vooral supporters van voetbalclub Arminia Bielefeld in het café. Na de steekpartij werd M. zelf aangevallen door andere bezoekers van het café, waarop hij gewond raakte en vluchtte. Hij verloor daarbij zijn tas met daarin meerdere messen, brandbare vloeistof en een verblijfsvergunning.

Ook had hij een met de hand getekende IS-vlag bij zich. Volgens de Duitse justitie had de man zich al in 2014 aangesloten bij Islamitische Staat. Hij zou tot 2016 in het kalifaat hebben gewerkt, onder meer in de Syrische stad Raqqa. Daar zou hij bewaker en grenswachter zijn geweest.

Nadat hij door Koerdische strijdkrachten werd gearresteerd en acht maand gevangen had gezeten, vluchtte hij naar Turkije en vroeg in 2023 asiel aan in Duitsland. M. heeft bij zijn strafzaak niet laten zien dat hij rouwig is om zijn daden en "toonde geen enkele empathie voor de slachtoffers",M. heeft de aanslag al tijdens zijn voorarrest bekend aan psychiaters en psychologen.

Ook heeft hij gezegd dat hij in opdracht van IS al twee mensen in Syrië heeft gedood, onder wie zijn halfbroer. Volgens de verdediging van de man heeft hij een moeilijke jeugd gehad en is bij hem een depressie vastgesteld. Ook wijst psychiatrisch onderzoek uit dat hij sterk geradicaliseerd was en dat de islamitisch-jihadistische ideologie groot onderdeel van zijn persoonlijkheid is. Uit het onderzoek blijkt ook dat hij snel beledigd, intolerant en opvliegend is





