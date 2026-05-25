Leslie Keijzer deelt verhaal over moeilijke periode met depressie

Leslie Keijzer, bekend van de realityshow 'De Echte Gooische Moeder', deelt in de podcast 'GRAPES' een verhaal over de moeilijke periode waarin ze kampte met een depressie. Ze vertelt dat vooral haar man Goof daar veel voor heeft moeten laten en dat de impact op hun relatie enorm was.

Volgens de realityster draaide zijn leven op een gegeven moment volledig om haar, tot het punt waarop hij niks meer kon doen. Tijdens het gesprek vertelt Leslie dat de impact op hun relatie enorm was. Wat je zegt over zijn werk, dat heeft hij wel opgegeven voor mij, deelt ze. Hij mocht op een gegeven moment van mij niet meer uit huis.

Hij kon niet eens uit eten met vrienden, want ik kreeg dan paniek. Bridget vraagt vervolgens of Leslie zich daar achteraf schuldig over voelt. Ja, dat wel, laat de realityster weten. Maar dat is toch zijn eigen keuze geweest?

Toch ziet Leslie dat anders. Ik denk ook niet dat je heel veel keuze hebt. In die periode draaide het voor het koppel vooral om overleven. Ik vind het echt knap dat mensen dat lang volhouden.

Ik denk dat ik het wel had geprobeerd, maar als hij nu soms al een paar dagen chagrijnig is, denk ik al: jeetje mina hé. Je zal het maar dag en nacht hebben weet je wel. Dat had hij met mij. Hij kon niks meer doen.

Eerder blikte Leslie terug op haar leven na een depressie in haar tweede boek.





