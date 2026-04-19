Leontien van Moorsel omarmt ouder worden na strijd met anorexia

Wielrenster Leontien van Moorsel (56) deelt in VROUW magazine hoe ze milder is geworden voor zichzelf na haar strijd met anorexia. Ze accepteert ouder worden en haar lichaam, een resultaat van een intens herstelproces dat begon na het einde van haar relatie en steun van haar schoonfamilie.

De voormalige topsportster Leontien van Moorsel (56) opent zich in het magazine VROUW van De Telegraaf over haar verleden met anorexia nervosa. De in Boekel geboren wielrenster, die tijdens haar succesvolle carrière worstelde met deze eetstoornis, heeft geleerd milder voor zichzelf te zijn. Deze transformatie heeft ervoor gezorgd dat ze het ouder worden nu omarmt. Van Moorsel beschrijft hoe ze actief probeert positief in de spiegel te kijken en zichzelf accepteert, inclusief de onvermijdelijke imperfecties. Met een vleugje humor merkt ze op dat met een beetje gedimd licht 'valt het allemaal best mee', wat haar nieuwe, zelfacceptatie gerichte houding onderstreept.

De wortels van haar eetstoornis liggen in haar jeugd. Na het faillissement van het bedrijf van haar ouders voelde Van Moorsel zich geroepen om sterk te zijn en hen te helpen. Vanaf haar vijftiende, toen ze begon met wielrennen en geld verdiende, zag ze dit als een middel om haar ouders trots te maken en hun financiële lasten te verlichten. Ze deelde met de journalisten dat ze ervan overtuigd was dat afvallen noodzakelijk was om de allerbeste te worden in haar sport, waarbij ze nu inziet dat haar winnaarsdrang volledig uit de hand liep. De druk om te presteren en haar obsessieve gedrag werden een dodelijke cocktail.

Haar toenmalige partner Michael, met wie ze tijdens deze turbulente periode een relatie begon, signaleerde al snel haar ongezonde eet- en trainingspatroon. Dit leidde tot het einde van hun relatie, een gebeurtenis die Van Moorsel verder deed instorten. Ze beschrijft de immense druk die op haar stond, zowel vanuit haar familie als vanuit haar privéleven, culminerend in het verlies van de persoon van wie ze hield. Een half jaar later kwamen zij en Michael echter weer bij elkaar. De beslissing om bij hem en zijn ouders te gaan wonen, bleek cruciaal voor haar herstel. De afstand tot haar eigen familie en de directe, liefdevolle maar ook consequente aanpak van haar schoonouders, die haar confronteerden met haar eetstoornis zonder haar te veroordelen, boden de nodige steun. Ze erkent de opofferingen van haar ouders en de dankbaarheid die ze voelt voor de steun van haar schoonfamilie, die haar hebben geholpen de ziekte te overwinnen.

Binnen twee jaar had ze haar gezonde gewicht terug, haar energieniveau hersteld en de 'oude Leontien', de gezellige Brabantse meid, kwam weer tevoorschijn. Deze zware beproeving heeft haar uiteindelijk sterker gemaakt, een levensles die ze nu deelt om anderen te inspireren en te laten zien dat herstel mogelijk is, en dat ouder worden met mildheid voor jezelf een waardevolle levenshouding is.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kanye West naar Nederland: is dat moreel te verantwoorden?'Kanye West heeft niet zijn vrouw vermoord', zegt Druktemaker Joost Oomen in zijn column voor De Rode Draad. 'Hij heeft wel andere strafbare feiten gepleegd, zoals bijvoorbeeld het ontkennen van de Holocaust. Hij verkocht T-shirts met swastika’s erop, hij bracht een lied uit met de titel Heil Hitler.

Read more »

Hilarisch: Estavana Polman loopt slaapkamer Van der Vaart binnen op live tvRafael van der Vaart was plots live op televisie te zien in de uitzending van Vandaag Inside. De vrouw van de voormalig voetballer van Real Madrid, Ajax en het Nederlands elftal, Estavana Polman, belde vrijdagavond met het programma en stormde de slaapkamer van Van der Vaart op. Het levert hilarische beelden op.

Read more »

Scarlett Souren maakt thuisdebuut in Amstel Gold Race: Een Kinderdroom Komt UitVoor Scarlett Souren uit Meerssen is de Amstel Gold Race meer dan zomaar een wielerkoers; het is een thuiswedstrijd en een vervulling van een kinderdroom. De 22-jarige wielrenster, de enige Limburgse aan de start, deelt haar enthousiasme en verwachtingen voor het iconische evenement.

Read more »

Amstel Gold Race: Alex Molenaar debuteert, favorieten bij de vrouwenAlex Molenaar maakt zijn debuut in de Amstel Gold Race, terwijl de ploegenpresentatie van de vrouwenwedstrijd alle topfavorieten zoals Puck Pieterse en Lorena Wiebes heeft getoond. Leo van Vliet en Leontien van Moorsel zetten zich in voor gelijke behandeling van de winnaars.

Read more »

Leontien van Moorsel: 'Overwinning eetstoornis was wedergeboorte'Voormalig topwielrenster Leontien van Moorsel (56) beschrijft de strijd tegen haar eetstoornis als een wedergeboorte. Ze vertelt hoe ze tijdens haar herstel leerde genieten van het leven en zichzelf accepteren, wat haar uiteindelijk een sterker en mooier mens maakte.

Read more »

Roué Verveer zet vrouw op ludieke wijze in het zonnetje: 'Ik heb haar die kans gegeven'Cabaretier Roué Verveer (53) staat op Instagram stil bij een bijzonder jubileum. Het is op de kop af 36 jaar geleden dat hij en zijn grote liefde Farah een koppel werden. Roué zou echter geen cabaretier zijn als hij dit nieuws niet met een flinke dosis humor deelt.

Read more »