Leon ten Voorde verwacht dat Robin van Persie ontslagen wordt bij Feyenoord

Leon ten Voorde verwacht dat Robin van Persie deze zomer wordt ontslagen als trainer van Feyenoord . Dat vertelt de journalist. Vorige week zorgde Dévy Rigaux , de kersvers technisch directeur van Feyenoord , voor twijfels rondom de toekomst van Van Persie.

Op een vraag daarover antwoordde hij: We gaan eerst het afgelopen seizoen analyseren en dan een beslissing maken. We nemen de tijd voor die beslissing. We hebben ons geen deadline opgelegd. Als duidelijk is waar wij naartoe willen, nemen wij een beslissing, besloot de Belg.

Teruggeblikt op die uitspraak. Kwakman snapt Rigaux wel. Ik vind het niet gek dat hij eerst even alles op een rijtje wil hebben. Hij gaat misschien met spelers en stafleden in gesprek.

Hij gaat nu even aan de slag en daar heeft hij nu even de tijd voor, begin juni. Dus ik vind het eigenlijk best wel logisch klinken, aldus de analist. Marciano Vink is het met hem eens. Het is vrij logisch dat je een grondige evaluatie gaat maken.

Als je alleen maar kijkt hoe er bijvoorbeeld met de vedetten van het elftal is omgegaan, hoe de situatie met Timber is uitgespeeld, het aanvoerderschap, hoe er de aankopen zijn geïmplementeerd in het elftal… Dat zijn best wel dingen waar een technisch directeur volgens mij naar kijkt. Of Van Persie nu wiebelend op z'n strandbedje ligt? Ik verwacht het wel. Het enige wat echt in zijn voordeel sprak is dat hij de doelstelling gehaald heeft: een Champions League-ticket, zegt Vink.

Ten Voorde verwacht dat Rigaux Van Persie uiteindelijk de laan uit zal sturen. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij nu nog helemaal blanco is. Hij heeft denk ik al wel een beeld op basis waarvan hij uiteindelijk zijn oordeel gaat vellen. Na de persconferentie van vandaag zou het mij verrassen als Van Persie trainer blijft bij Feyenoord, besluit de journalist





