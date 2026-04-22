Leo Sauer richt zich op volledig herstel na blessureleed en interlandperikelen

Leo Sauer werkt aan zijn herstel na een blessure opgelopen bij de nationale ploeg van Slowakije. Zijn vader spreekt zijn begrip uit voor de boze reactie van Feyenoord en benadrukt dat de focus nu ligt op een fitte start van het nieuwe seizoen.

Leo Sauer richt zich inmiddels volledig op een optimaal herstel met het vizier gericht op het seizoen 2026/2027. Dit nieuws werd bevestigd door zijn vader, Július Sauer, in een uitvoerig gesprek met de Slowaakse media. De ontstane woede vanuit Feyenoord over het besluit van de Slowaakse voetbalbond om de jonge buitenspeler in te zetten tijdens een cruciale interlandperiode, wordt door de familie inmiddels volledig begrepen.

Met de kennis van nu is het duidelijk dat het onverantwoord was om Sauer in actie te laten komen tijdens de kwalificatiestrijd voor een WK-ticket. Het traject dat Leo nu volgt, is zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met de clubleiding en de medische staf van de Rotterdammers, die niets aan het toeval willen overlaten om verdere fysieke tegenslagen in de nabije toekomst te voorkomen. Július Sauer legt uit dat zijn zoon een intensief revalidatieprogramma volgt. Leo en ik hebben in overleg met Feyenoord en de medische staf afgesproken dat hij zich twee weken lang door een topspecialist in München zou laten onderzoeken. De resultaten zijn hoopgevend en het plan is dat hij vanaf maandag 20 april weer aansluit bij de selectie in Rotterdam. Naast de dagelijkse oefeningen krijgt hij speciale injecties die zijn herstel aanzienlijk moeten versnellen. De speler liep de blessure op tijdens het play-off-duel tegen Kosovo, waar hij vlak voor de rust noodgedwongen gewisseld moest worden. Dat hij de rest van dit seizoen niet meer in actie kan komen, staat vast en is inmiddels door alle partijen geaccepteerd als een bittere noodzaak voor zijn verdere carrière. Ondanks de frustratie vanuit de club toont de familie zich begripvol voor de standpunten van alle betrokkenen. Ik heb volledig begrip voor Feyenoord, vertelt de vader. De Rotterdammers zijn verwikkeld in een zware strijd om de tweede plaats in de Eredivisie, wat cruciaal is voor het financiële en sportieve succes van de club. Met de huidige blessuregolf binnen de selectie begrijpen wij de woede van Feyenoord volkomen. Ze proberen dagelijks oplossingen te vinden voor hun personele problemen en dat proces is al uitdagend genoeg. Tegelijkertijd begrijp ik ook de positie van het Slowaakse nationale team; het was een historisch belangrijke wedstrijd en Leo voelde zich op dat moment goed. Hij had twee weken lang volledig meegetraind en was ervan overtuigd dat hij zijn land kon helpen. Achteraf praten is altijd makkelijk, maar nu is het vooral zaak om naar de toekomst te kijken en in te zetten op maximale preventie, zodat dit soort situaties in het vervolg kunnen worden vermeden. De volledige focus ligt nu op de voorbereiding in juni, zodat hij fit aan de start verschijnt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Twee absolute legendes hebben Liverpool gered, maar over een jaar zijn ze weg'Jamie Carragher was lovend over Liverpool-vedettes Virgil van Dijk en Mohamed Salah. Het duo schoot de regerend Premier League-kampioen langs aartsrivaal Everton in de Merseyside Derby. Toch vermoedt Carragher dat het duo er over een goede twaalf maanden niet meer is.

Read more »

Schietpartij Louisiana blijkt gezinsmoord: man schiet zijn zeven kinderen doodDe schutter zou 'donkere gedachten' hebben gehad en hebben gezegd dat hij een einde aan zijn leven wilde maken.

Read more »

Arnon Grunberg over succesroman 'Tirza' (en zijn haat-liefdeverhouding met het boek)Deze week verschijnt de vijftigste druk van de succesroman Tirza van Arnon Grunberg. Met dit boek bevestigde hij zijn plaats in de Nederlandse literatuur, maar juist omdat Tirza een van zijn populairste boeken is geworden, heeft hij er ook een soort haat-liefdeverhouding mee, vertelt hij bij De Taalstaat.

Read more »

Eduardo Camavinga weet wat hij wil en schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Real MadridEduardo Camavinga wil Real Madrid niet verlaten, zo meldt het doorgaans betrouwbare Marca. Ondanks een moeilijke periode bij De Koninklijke lijkt hij de strijd niet op te geven en volgend seizoen gewoon actief te willen zijn in de Spaanse hoofdstad.

Read more »

Endrick antwoordt na kritiek met zijn voeten: 'Ik wil niet boos blijven'Na zijn glansrol tegen Paris Saint-Germain heeft Endrick de vermeende spanningen met trainer Paulo Fonseca weggewuifd. De Braziliaan trok daarmee de aandacht na een week waarin hij nog onderwerp van discussie was door kritische woorden van zijn coach.

Read more »

Onmisbare Bert (86) wil wel stoppen bij zijn bijzondere koor, maar kan geen opvolger vindenHij heeft normaal gesproken geen geduld, maar bij zijn geliefde koor Piekobello wel. Bert van den Heuvel (86) is daar al twintig jaar de vaste toetsenist en kent de deelnemers goed.

Read more »