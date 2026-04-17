Lelystad Airport Richt op Opening in 2027: Natuurvergunning Blijft Cruciaal Obstakel

Minister Karremans presenteert een ambitieus plan voor de opening van Lelystad Airport voor burgerluchtvaart in oktober 2027. Ondanks het ambitieuze tijdschema ontbreekt echter nog steeds de essentiële natuurvergunning, een complex proces dat afhankelijk is van nog uit te werken stikstofmaatregelen door het kabinet. Naast de natuurvergunning zijn ook aanpassingen van luchtvaartregels en operationele voorbereidingen vereist, waaronder de volledige gereedmaking van de passagiersterminal en de aanstelling en opleiding van personeel. Een recente rechterlijke uitspraak benadrukt de urgentie en complexiteit van de situatie, waarbij de rechter Stichting Red de Veluwe gelijk gaf met betrekking tot het uitbreiden van het vliegveld zonder de vereiste vergunning, en de minister verplicht wordt binnen acht weken te beslissen over handhaving. De onzekerheid over de afgifte van de natuurvergunning creëert een onwenselijke impasse.

Minister Vincent Karremans zet hoog in op de opening van Lelystad Airport voor burgerluchtvaart, met een ambitieuze planning die streeft naar een exploitatie in oktober 2027. Dit optimistische toekomstbeeld staat echter in schril contrast met de huidige realiteit: het vliegveld beschikt nog steeds niet over de noodzakelijke natuurvergunning.

Dit cruciale document is niet het enige obstakel. Naast de naturlijke goedkeuring moeten er ook aanzienlijke aanpassingen worden doorgevoerd in de geldende luchtvaartregels. Bovendien vereist de operationele inbedrijfstelling van het vliegveld nog de nodige voorbereidingen. Zo is de passagiersterminal nog niet in zijn geheel gebruiksklaar en dient er nog personeel te worden geworven en vervolgens grondig te worden opgeleid om de toekomstige operaties te kunnen ondersteunen. Deze operationele en regelgevende aspecten worden door Karremans en staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie, CDA) uiteengezet in een recente brief aan de Tweede Kamer, waarin de complexiteit van de situatie wordt benadrukt.

De uiteindelijke toekenning van een natuurvergunning voor Lelystad Airport is direct gekoppeld aan de uitwerking van stikstofmaatregelen door het kabinet. Minister Karremans erkent de uitzonderlijke complexiteit die gepaard gaat met het verkrijgen van een dergelijke vergunning voor de luchtvaartsector. Hij verwijst daarbij expliciet naar een recente en veelzeggende rechterlijke uitspraak.

Deze uitspraak verplicht landbouwminister Jaimi van Essen (D66) om binnen een termijn van acht weken te beslissen of hij handhavend optreedt tegen Lelystad Airport. De rechter gaf donderdag Stichting Red de Veluwe gelijk, een organisatie die stelt dat het vliegveld is uitgebreid zonder de vereiste natuurvergunning te hebben verkregen. De stichting diende in 2023 een verzoek in bij de toenmalige minister voor Natuur en Stikstof, die nu de staatssecretaris voor LVVN is, om handhavend op te treden tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Dit verzoek werd destijds afgewezen, met de verwachting dat Lelystad Airport op korte termijn toch een vergunning zou ontvangen die ook het huidige gebruik van de luchthaven zou legaliseren.

De rechtbank oordeelde echter dat de staatssecretaris inderdaad kon besluiten dat er sprake was van zicht op legalisatie, maar dat er geen concreet moment bekend was waarop de natuurvergunning daadwerkelijk zou worden verleend.

Op dit moment is de natuurvergunning voor Lelystad Airport nog steeds niet afgegeven. Het proces vereist nog de indiening van aanvullende documentatie en een verdere politieke besluitvorming. 'Dat is ook het hele punt', verklaarde woordvoerder Jaap Kloosterziel donderdag aan Omroep Gelderland. 'Het ministerie geeft geen datum wanneer die vergunning er zal zijn. Dat zorgt voor een onwenselijke impasse, waarover de rechter oordeelt dat dat niet kan.'

De onzekerheid rond de natuurvergunning werpt een lange schaduw over de plannen voor de opening van Lelystad Airport, terwijl de noodzakelijke operationele en regelgevende voorbereidingen verder gevorderd moeten worden. De rechterlijke uitspraak onderstreept de urgentie van een definitieve beslissing en een duidelijk pad naar legalisatie, zodat de impasse doorbroken kan worden en de toekomst van Lelystad Airport meer zekerheid kan krijgen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van den Brom tekent bij tot 2027, Erik ten Hag speelde sleutelrolTrainer John van den Brom heeft zijn contract bij FC Twente verlengd tot medio 2027, mede dankzij de invloed van technisch adviseur Erik ten Hag. Van den Brom deelt zijn enthousiasme over de samenwerking en de toekomstplannen van de club.

Read more »

Definitief groen licht voor 650 woningen bij de Euromast: bouw start in 2027Na jaren van juridische strijd en discussies met omwonenden en natuurorganisaties, mogen er definitief 650 woningen gebouwd worden rond de Euromast in Rotterdam. Ondanks de doorbraak blijven er zorgen bestaan over parkeergelegenheid en de impact op bestaande ondernemers en het groene karakter van het gebied. De bouw staat gepland voor 2027.

Read more »

Kom maar, kipjes! uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar 2027Het prentenboek Kom maar, kipjes! van Hilde Peters is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2027. Het prentenboek op rijm staat centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen van 20 tot en met 31 januari 2027. Dat heeft boekenkoepel CPNB donderdag bekendgemaakt.

Read more »

Tegenstanders Lelystad Airport boeken 'grote overwinning' bij rechterDe staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) moet opnieuw beslissen of er gehandhaafd moet worden tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.

Read more »

Lelystad Airport mikt op opening voor vakantievluchten in oktober 2027Het kabinet zet de voorbereidingen in gang voor de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten in oktober 2027. Luchtverkeersleiding, Douane en Koninklijke Marechaussee krijgen de opdracht zich voor te bereiden. Dit is mede mogelijk doordat Defensie het vliegveld wil gebruiken als luchtmachtbasis voor onder andere F-35's en drones. Flevoland en Lelystad stemmen hiermee in onder voorwaarde van vakantievluchten voor de regionale economie. Aanpassing van het luchthavenbesluit en een natuurvergunning, die stikstofuitstoot en natuurherstel regelt, zijn vereisten.

Read more »

Kabinet: in oktober 2027 vakantievluchten vanaf Lelystad AirportLelystad Airport moet in oktober 2027 open gaan voor vakantievluchten.

Read more »