Lels: sympathieke fotografen met een lompere privésfeer

In de periode voor de crisis van 1900 maakte Gesina Lels opvallende portretten met ontspannen en blije mensen. Onderzoeker Dennis Sietsma noemt enkele unieke beelden uit die periode. Verder ontdekte hij een stukje historie: een foto in Není collectie blijkt afkomstig uit de verzameling van Geert-Jannes Landweer. Mogelijk waren de twee fotografen kennissen in de kunstkringen van Assen.

Waar veel fotografen rond 1900 stijve en serieuze portretten maakten, lijken de mensen bij Lels opvallend ontspannen. Kinderen lachend op het ijs, een gezin kijkt nieuwsgierig in de camera en zelfs formele portretten bieden iets levendigs.

De foto's van Gesina Lels weerspiegelen niet alleen het Drenthe van ruim honderd jaar geleden, maar tonen misschien ook wel iets van haar eigen persoonlijkheid. Dat blijkt uit gesprekken over haar werk in het Drents Archief.

'Natuurlijk moet een fotograaf beschikken over goede apparatuur', zegt Anneke Bloema, fotografe uit Zwinderen, 'maar je neemt altijd je persoonlijkheid mee. ' Volgens haar lijkt Lels haar personages op hun gemak te stellen, want je ziet relatief veel blije mensen. Onderzoeker Dennis Sietsma wijst onder meer op een bijzonder interieurbeeld van een vrouw naast een spinnenwiel. Op de foto zijn een werkende schouw, tegeltableaus en zelfs sokken boven het vuur te zien.

'Dat is echt een tijdsbeeld', aldus Sietsma. Opvallend is verder een afdruk van een foto in de collectie van Lels in het Drents archief. Deze afdruk blijkt afkomstig uit de verzameling van tijdgenoot fotograaf Geert-Jannes Landweer. Mogelijk kenden de twee elkaar uit kunstenaarskringen in Assen, maar het is een kleine ontdekking.





