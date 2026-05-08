Leidse bewoners ontvangen cheque van 25.000 euro van Postcode Loterij: 'Eerst een tuinman voor mijn zieke man'

In de Sijthoffstraat in Leiden werden elf bewoners verrast met een cheque van de Postcode Loterij. Mario en Maria, die twee loten hadden, wonnen dubbel geld. Mario is ziek en Maria wil met het geld een tuinman inhuren. Frank en Nicolien gaan op reis naar Zuidoost-Azië, terwijl zoon Christopher de prijs in ontvangst nam voor zijn ouders.

Goeeeeedemiddag! Zo klonk het donderdag in de Sijthoffstraat in Leiden . Elf bewoners mochten daar een cheque van de Postcode Loterij in ontvangst nemen. Per lot werd 25.000 euro verdeeld en met twee loten betekende dat voor Mario en Maria zelfs dubbel prijs.

Bij het zien van de cheque wordt het Mario even te veel. Mijn man is erg ziek, hij heeft longkanker, legt zijn vrouw Maria uit. Vanmiddag hebben ze zelfs nog zuurstof gebracht. Daarna zegt Mario: Het is geweldig.

Dit is voor de kinderen. Maar zijn vrouw onderbreekt hem al snel en weet een ander doel. Ik wil voor hem een tuinman inhuren. Mijn man was altijd met de tuin bezig, maar hij kan dat niet meer.

Dus het eerste wat moet komen is een tuinman, daarna komen de kinderen. Wat de kinderen gaan krijgen is nog niet bekend. Eerst maar even kijken wat hiervan overblijft. Dat Frank en Nicolien een geldbedrag zouden winnen, zagen ze niet aankomen.

Ik dacht: daar komt weer een barbecue. Over een fiets hebben ze ook nog gespeculeerd, tot de deurbel ging en Gaston voor de deur stond. Dat bezoek hadden ze niet verwacht: De laatste keer dat we iets wonnen, is inmiddels vijftien jaar geleden. Dat was een barbecue en dat vonden we eigenlijk ook al heel erg leuk.

Ze zijn verbijsterd over de cheque van 25.000 euro. Het is altijd bij iemand anders, maar nooit bij jezelf! Over de vraag wat ze met het geld gaan doen, hoeven ze niet lang na te denken. We gaan op reis!

Ergens naar Zuidoost-Azië. De moeder van Frank komt uit Indonesië en daaromheen willen ze graag nog meer landen ontdekken. Toch blijkt niet iedereen thuis in de straat. Gelukkig is zoon Christopher zo attent om de prijs in ontvangst te nemen voor zijn ouders.

Ik had op internet een beetje zitten zoeken, maar het kon 10.000 of 20.000 zijn, maar ook een gedeelde prijs. Ik had geen idee. Deze prijs is mooi meegenomen. Christopher hoopt stiekem dat hij vanwege zijn goede daad ook wat meekrijgt: Ik ga wel een doorslagpercentage doorrekenen, zegt hij lachend.

Disclaimer: Aan deelname aan kansspelen zijn maatschappelijke risico’s verbonden. Kijk op de website www.openovergokken.nl. We schreven ook een artikel over de kans op het winnen van prijzen en het gevaar van meedoen aan kansspelen. Dit artikel vind je hier.

Hoe groot is de kans dat je wint in een loterij? Omroep West maakte daar deze explainer over





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Postcode Loterij Leiden Prijsuitreiking 25.000 Euro Reizen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Streep door 360.000 euro voor voetbalclubs Lemmer na storing bij het ministerieTwee voetbalclubs uit Lemmer werken aan een fusie, maar door een fout van het Ministerie van Sport ontstaat er een gat in de begroting voor de bouw van een nieuwe accommodatie.

Read more »

LUMC bereidt zich voor op opname hantaviruspatiënten na incident op cruiseschipNa het overlijden van drie personen op een cruiseschip door het hantavirus, mobiliseert het LUMC een gespecialiseerd team van dertig experts voor de opname en behandeling van nieuwe patiënten.

Read more »

Eurovisie Songfestival verrast: Finse violiste mag toch viool spelen tijdens liveshowHet gaat eigenlijk tegen de eigen regels van het Eurovisie Songfestival in, maar voor het eerst sinds 1999 zal er live op het podium een muziekinstrument bespeeld worden.

Read more »

Loterijwinnaars in Leiden delen prijs voor verschillende doelenEen stel uit Leiden wint 25.000 euro per lot bij de Postcode Loterij en deelt de prijs voor verschillende doelen.

Read more »

Politiek wil nieuwe kans voor permanent wonen op vakantiepark SchipborgBewoners van recreatiewoningen op vakantiepark Mooi Schipborg moeten een tweede kans krijgen op permanente bewoning.

Read more »