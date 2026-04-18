Leicester City op de rand van degradatie naar League One na opnieuw een teleurstellende reeks

Leicester City, kampioen van 2016, staat voor een bijna onmogelijke taak om degradatie naar de League One te voorkomen. Na een reeks nederlagen en een recente wedstrijd zonder overwinning, is het gat met de veilige posities aanzienlijk. Financiële regels spelen ook een rol in de huidige sportieve malaise van de club.

Leicester City staat voor een haast onmogelijke opgave om degradatie naar de League One te ontlopen. De kampioen van de Premier League uit 2016 heeft zaterdag opnieuw een nederlaag moeten incasseren, terwijl concurrent West Bromwich Albion wel de volle buit greep. Met nog slechts drie wedstrijden te spelen, bedraagt het gat met de veilige plaatsen minstens acht punten. De recente vorm van Leicester spreekt boekdelen: een teleurstellende 1-0 nederlaag tegen Portsmouth, waarbij de enige treffer viel na ruim een uur spelen, gescoord door ex-FC Den Bosch speler Ibane Bowat. Dit dramatische resultaat volgt op een reeks van zes wedstrijden zonder overwinning, een trend die de club al geruime tijd teistert.

De neerwaartse spiraal van Leicester City begon vorig jaar al met de degradatie uit de Premier League. Na de achttiende plaats in het seizoen 2022/23, een resultaat dat degradatie naar de Championship onvermijdelijk maakte, is de club er tot op heden niet in geslaagd de weg omhoog te vinden. Hoewel het seizoen aanvankelijk redelijk begon, met slechts één nederlaag in de eerste negen competitieduels, sloeg de twijfel langzaam toe. De slechtste periode kende Leicester tussen medio januari en begin maart, waarin tien competitiewedstrijden werden afgewerkt zonder één enkele overwinning: vier gelijke spelen en zes nederlagen. Een korte opleving volgde op 10 maart met een zege op Bristol City, maar de reeks van zes wedstrijden zonder zege daarna maakte duidelijk dat de problemen dieper zitten.

De financiële situatie van de club speelt ook een significante rol in de huidige malaise. Leicester City heeft de zogenaamde Profit and Sustainability Rules (PSR) geschonden. Deze regels, die clubs in de Premier League beperken tot een maximaal verlies van omgerekend 122 miljoen euro over een periode van drie jaar, werden in het seizoen 2023/24 niet nageleefd. De periode 2022-2024 laat zien dat de club de financiële grenzen heeft overschreden, wat mogelijk de sportieve prestaties heeft beïnvloed.

De resterende wedstrijden tegen Hull City, Millwall en Blackburn Rovers bieden nog een minuscule kans op handhaving. Als alle resultaten meezitten, kan Leicester nog de 21e plaats bereiken, wat degradatie naar de League One zou betekenen. Het is echter een scenario dat veel geluk vereist en waarop de club momenteel weinig invloed heeft





