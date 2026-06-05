Lege Qbuzz-bus botst tegen gesloten kapperszaak in Leek - geen slachtoffers, wel flinke schade

Een lege Qbuzz-harmonicabus reed donderdag buiten de dienstregeling tegen een gesloten kapsalon in Leek. Gelukkig raakte niemand gewond, maar zowel de bus als het pand liepen aanzienlijke schade op. Qbuzz start onderzoek en werkt samen met de verzekeraar voor afhandeling.

In de rustige dorpsstraat van Leek vond donderdagmiddag een onverwacht incident plaats dat gelukkig zonder slachtoffers bleef. Een Qbuzz -harmonicabus, die op dat moment geen passagiers vervoerde maar buiten de reguliere dienstregeling om werd verplaatst, botste tegen de voorgevel van een kapperszaak.

De busramde met de bestuurderskant tegen de glazen pui, waardoor de voorruit van het voertuig uiteen viel en de luifel van het pand flink beschadigd raakte. Gelukkigerwijs zat er niemand in de bus, behalve de chauffeur, en was de kapperij op dat moment gesloten wegens vakantie. De eigenaar van de zaak, kapster Leonie, had net een reis uit Italië afgerond en kreeg pas via een telefoontje te horen wat er was gebeurd.

Ze beschreef de terugkeer als 'niet zo'n leuke thuiskomer', maar kon zich ook meteen geruststellen dat er geen lichamelijk letsel was gevallen. Na het weekend kon de salon weer haar deuren openen, maar de schade aan het pand moest eerst worden afgehandeld. De incidentenbeschrijving werd bevestigd door een woordvoerder van Qbuzz, die in een schriftelijke reactie aangaf dat de rit een lege verplaatsingsrit betrof en dat de locatie van de botsing niet tot een reguliere route behoorde.

De vervoerder betreurde de schade aan het bedrijfspand en verklaarde dat er een onderzoek wordt gestart om de oorzaken van het ongeval te achterhalen. Daarnaast werd de verzekeraar ingeschakeld om een correcte afhandeling van de kosten te waarborgen.

Voor de omwonende winkels was er voor eenmaal een moment van schrik; een medewerker van een naastgelegen winkel hoorde plots een harde klap en zag de bus tegen de pui aan staan, terwijl een oudere dame enkele meters verderop net op het nippertje ontkwam zonder verwondingen. Deze getuigenis onderstreept hoe dicht het incident de potentie van een ernstiger afloop bracht.

Qbuzz heeft aangegeven dat het incident 'ontzettend vervelend' is voor de eigenaar van de kapperszaak en dat men er alles aan zal doen om de schade te herstellen. De voorruit van de bus, die bij de impact scheurde, moet nu worden vervangen, en de luifel van de kapperij zal gerepareerd worden.

Het onderzoek zal onder meer kijken naar mogelijke fouten in de planning van de lege rit, de staat van het voertuig en de communicatie tussen de chauffeur en de dispatch. Ondertussen blijft de community in Leek hoopvol dat dergelijke incidenten in de toekomst vermeden kunnen worden en dat zowel de vervoersmaatschappij als de betrokken ondernemers veilig en stevig hun weg kunnen vervolgen





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Qbuzz Leek Aanrijding Kapperij Schade

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