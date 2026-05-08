Leeroy Echteld blijft trainer van AZ

Vrijdag werd bekend dat Leeroy Echteld blijft als trainer van AZ. de oefenmeester heeft in het afgelopen halfjaar, waarin hij onder andere de beker wist te winnen, goede indruk achtergelaten in Alkmaar en is blij dat het bestuur hem het vertrouwen geeft.

Ook spreekt hij kort over Dick Advocaat, de trainer onder wie hij lang geleden zijn debuut als profvoetballer maakte.

"De directie heeft natuurlijk een periode kunnen kijken hoe ik aan het werk ging en ik denk dat ze dat prima vonden", begint Echteld in gesprek met. "Dat we de bekerfinale wonnen, heeft misschien geholpen. Maar ik denk niet dat de uitkomst anders was geweest als we hem niet gewonnen hadden. Ik ben trots op hoe we het met de staf gedaan hebben.

" De coach heeft het gevoel dat hij het vertrouwen van de spelers heeft teruggewonnen. "Als je merkt dat spelers achter je staan, willen dat je blijft en het idee hebben dat we het samen voor elkaar kunnen krijgen, dan is dat wat je wil. Het is echt een teameffort geweest", vervolgt Echteld. De oefenmeester gaf ook lof aan Advocaat, met wie hij ruim veertig jaar geleden werkte als speler bij HFC Haarlem.

"Advocaat heeft mij praktisch opgevoed. Ik kwam er als 17-jarig jongetje bij en zijn gedrevenheid heb ik met plezier naar gekeken", vertelt Echteld, die hier ook een belangrijke les heeft proberen te trekken.

"Die gedrevenheid en passie die hij toonde, hij wilde altijd het maximale uit zijn spelersgroep halen. Ik hoop dat ik zelf ook zo gedreven overkom.





