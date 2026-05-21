Leerlinge van Norbertuscollege in Roosendaal wordt door moeder niet toegelaten, school weigert terugkeer

Een 14-jarige leerlinge van het Norbertuscollege in Roosendaal is volgens de school niet meer welkom door het gedrag van haar moeder. De leerlinge heeft zich niet misdragen, maar is toch verwijderd vanwege een 'onherstelbare vertrouwensbreuk' met haar moeder. De moeder eist nu dat haar dochter binnen 24 uur weer wordt toegelaten. De school weigert terugkeer, omdat er te veel gebeurd is.

Een 14-jarige leerlinge van het Norbertuscollege in Roosendaal is volgens de school niet meer welkom door het gedrag van haar moeder. De leerlinge heeft zich niet misdragen, benadrukte de school donderdag tijdens een kort geding in Breda.

Ze wordt juist omschreven als een 'prettige en goede leerling'. Toch werd ze eind 2025 verwijderd vanwege een 'onherstelbare vertrouwensbreuk' met haar moeder. De moeder eist nu dat haar dochter binnen 24 uur weer wordt toegelaten. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel, want een leerling van school verwijderen vanwege het gedrag van een ouder gebeurt zelden.

Bij de voorzieningenrechter lag dan ook de vraag voor of een minderjarig kind de dupe mag worden van een vertrouwensbreuk tussen school en ouder. Volgens de moeder begonnen de problemen met discussie over cijfers en toetsinzage, vooral bij aardrijkskunde. De leerlinge wilde volgens haar moeder naar vwo 3, maar de school besloot dat ze naar havo 3 moest. De school ziet dat anders en stelt dat de leerlinge niet in aanmerking kwam voor vwo 3.

Vervolgens escaleerde het conflict, want volgens de school stuurde de moeder veel mails, benaderde ze externe instanties en trok ze docenten openlijk in twijfel. Ook zou ze gesprekken met docenten heimelijk hebben opgenomen en gedeeld via een afgeschermd YouTube-kanaal. Volgens de school is er veel geprobeerd om de relatie te herstellen, maar zonder resultaat. Het gedrag van moeder is zodanig verstorend, stelde de advocaat.

OMO kan dit gedrag niet langer tolereren. Terugkeer naar het Norbertuscollege is volgens de school geen optie meer. Het is gewoon klaar. Er is te veel gebeurd.

De moeder bestrijdt dat haar gedrag de grens overschreed. Volgens haar is haar dochter ziek geworden van het gevoel van onrecht. De rechter probeerde tijdens de zitting te kijken of bemiddeling nog mogelijk was. Na overleg zei de moeder bereid te zijn daaraan mee te werken, maar alleen als haar dochter terug kan naar het Norbertuscollege.

De school zag dat niet zitten en vindt dat de leerlinge het beste een frisse start kan maken op een andere school





