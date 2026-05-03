Leemans onthult onrust bij NAC: 'Ik ben niet trots op wat er speelt'

Clint Leemans, middenvelder van NAC Breda, spreekt openlijk over de problemen binnen de club, zowel op als buiten het veld. De dreigende degradatie en de bestuurlijke chaos zorgen voor een zorgelijke situatie.

Clint Leemans , de 30-jarige middenvelder van NAC Breda, uit zijn ongenoegen over de aanhoudende problemen buiten het veld die de club teisteren. De dreigende degradatie legt niet alleen de sportieve tekortkomingen bloot, maar ook een diepe malaise binnen de organisatie.

Na de 2-0 nederlaag tegen FC Utrecht wilde Leemans nog niet direct van een definitieve klap spreken, in de hoop dat concurrent NEC zijn wedstrijden zou winnen. Echter, het gelijkspel van NEC tegen Telstar heeft de situatie voor NAC verder verslechterd. Het gat met Telstar, de nummer zestien, is nu zes punten, met nog slechts twee speelrondes te gaan. Bovendien heeft NAC een significant slechter doelsaldo, wat de kans op handhaving verder verkleint.

De onrust binnen NAC is deels te wijten aan de rol van technisch adviseur Pierre van Hooijdonk bij de transfer van zijn zoon Sydney. Leemans geeft aan dat de spelersgroep probeert zich te distantiëren van deze interne conflicten en zich te concentreren op de sportieve prestaties. Toch erkent hij dat het onmogelijk is om de gebeurtenissen volledig te negeren.

'We proberen daar als ploeg zijnde een beetje van weg te blijven. We proberen ons te focussen op de wedstrijd. Maar ik zou liegen als ik zeg dat we er niet aan zouden denken', aldus Leemans. Naast de transfer van Sydney van Hooijdonk, speelt ook het kort geding omtrent de 'paspoortgate' een belangrijke rol in de bestuurlijke chaos.

Leemans benadrukt dat de vele randzaken een negatieve invloed hebben op de club en dat hij daar niet trots op is. Hij hoopt op een snelle oplossing van de problemen. De situatie bij NAC is complex en de sportieve prestaties lijden onder de interne onrust. De spelers proberen zich te concentreren op het veld, maar de constante afleiding van de problemen buiten de lijnen maakt het erg moeilijk.

De KNVB staat eveneens onder druk, met name na de uitspraak in de zaak rondom Vitesse. De discussie over de rechtmatigheid van de bestraffing van Vitesse heeft geleid tot kritiek op de procedures van de bond. Sommigen zien de uitspraak als een overwinning voor Vitesse en hopen op een snelle terugkeer naar de Eredivisie. Anderen benadrukken dat het hier gaat om fundamentele rechtsprincipes, zoals zorgvuldigheid en hoor en wederhoor.

Het gerechtshof heeft eerder al geoordeeld dat het besluit van de KNVB juridisch niet zorgvuldig genoeg was genomen, en de advocaat-generaal van de Hoge Raad adviseert nu om dit oordeel in stand te laten. Dit betekent dat de KNVB mogelijk fouten heeft gemaakt in de procedure en dat de bestraffing van Vitesse onrechtmatig kan zijn. De zaak benadrukt het belang van een zorgvuldige en transparante besluitvorming, ook voor machtige instanties zoals de KNVB.

De situatie bij NAC en de discussie rondom Vitesse illustreren de complexiteit van het Nederlandse voetbal en de uitdagingen waarmee clubs en bonden worden geconfronteerd. Het is duidelijk dat er meer aandacht moet worden besteed aan zowel de sportieve als de bestuurlijke aspecten van het spel





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NAC Breda Clint Leemans Degradatie KNVB Vitesse Pierre Van Hooijdonk Paspoortgate Eredivisie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Livestream: FC Utrecht - NAC Breda | Luister vanaf 16.00 uur live!Luister via bovenstaande player live naar de verrichtingen van FC Utrecht. In de Galgenwaard komt NAC Breda op bezoek. De uitzending begint om 16.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing.

Read more »

FC Utrecht - NAC Breda live: volg de wedstrijd in de GalgenwaardVolg live de wedstrijd tussen FC Utrecht en NAC Breda in de Eredivisie. NAC moet verder met tien man na een rode kaart voor Nassoh. De wedstrijd begint om 16.00 uur met een voorbeschouwing, gevolgd door een liveblog. Stand: 0-0.

Read more »

NAC-supporters keren zich massaal tegen Van Hooijdonk na transferrel zoonNAC Breda supporters uiten massaal hun ongenoegen over Pierre van Hooijdonk, na onthullingen over zijn vermeende bemoeienis met de transfer van zijn zoon Sydney. Spandoeken en protestacties markeren een dieptepunt in de relatie tussen de clubicoon en de aanhang.

Read more »

FC Utrecht wint op het laatste moment van NAC BredaFC Utrecht heeft in de slotminuten een belangrijke overwinning behaald op NAC Breda, waardoor de kans op play-offs voor Europees voetbal groter wordt. Na een rode kaart voor NAC en lange tijd moeite met scoren, zorgden Dani de Wit en een tweede goal voor de overwinning.

Read more »

FC Utrecht wint moeizaam van NAC BredaFC Utrecht heeft met 2-0 gewonnen van NAC Breda in een wedstrijd waarin NAC Breda bijna een uur met een man minder speelde. De doelpunten vielen laat in de wedstrijd. Utrecht verbetert hiermee hun positie in de strijd om play-off plaatsen, terwijl NAC Breda dichter bij degradatie komt.

Read more »

Telstar baalt van kort geding NAC: 'Schandalig dat ze het op deze manier doen'Telstar-doelman Ronald Koeman junior baalt ervan dat het kort geding van NAC Breda nog roet in het eten kan gooien voor zijn club.

Read more »