Leegstaande huizen in Nederland: een paradox in de woningmarkt

Terwijl er een groot tekort is aan woningen, staan in Nederland tienduizenden huizen leeg. Dit artikel onderzoekt de oorzaken van leegstand, de rol van gemeenten en de mogelijke oplossingen, van gesprekken tot boetes.

In Nederland lijkt een paradox te bestaan: een schreeuwend tekort aan woonruimte terwijl duizenden huizen leegstaan. In de provincie Utrecht alleen al waren dat er ongeveer 13.000 volgens het CBS.

Gemeenten willen wat doen tegen leegstand, maar missen vaak de middelen. In Bilthoven, aan de Duivenlaan, valt één huis direct op. Nummer 20 ziet er vervallen uit, de verf bladdert, de voortuin is een jungle, en op een raam staat het woord 'Woning?

' gespoten. Buren zoals de 69-jarige Arie kijken al decennia naar deze verlaten woning, met ongedierte, ratten, vochtproblemen en zorg over elektra en gas. Hij vindt het maatschappelijk onverantwoord. Ook raadslid Timon Blok van PRO wil actie en vraagt om meldingen van leegstand; al tien meldingen kwamen binnen.

De gemeente De Bilt schat 3 procent leegstand, tientallen woningen, maar de werkelijke cijfers kunnen hoger liggen omdat niet alle leegstand geregistreerd wordt als iemand nog op het adres staat ingeschreven. Blok wil een betere inventarisatie en handhaving. Woonwethouder Anne Marie 't Hart erkent dat handhaving arbeidsintensief is en capaciteit vraagt; grote gemeenten zoals Utrecht en Amersfoort handhaven strenger. Aan de Duivenlaan hopen bewoners op voorbeeldige actie, vermoedend dat de eigenaar het huis houdt vanwege geld.

Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, schat dat in Nederland honderdduizenden woningen leegstaan, waarvan 60.000 langer dan een jaar. Oorzaken zijn frictieleegstand, wachten op verkopen/verhuren door beleggers vanwege marktveranderingen, erfenis, mislukte verbouwingen of speculatie. De Leegstandswet biedt gemeenten mogelijkheden tot boetes, maarAccording to een RIGO-rapport (2024) wordt deze nog weinig gebruikt en is niet erg effectief. Boelhouwer benadrukt dat gesprek vaak beter is dan boetes, omdat eigenaren soms wachten op vergunningen.

De strijd tegen leegstand blijft complex, tussen wenselijk woningbezit en praktische belemmeringen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leegstand Woningen Woningmarkt Gemeente Huisvesting Woningtekort

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dit is er dit weekend te doen in GelderlandIn onze mooie provincie is dit weekend van alles te doen. Er is Wichmond een zogeheten Prötteldag en in Vorden kan het stationsgebouw worden bekeken.

Read more »

Chaos bij concert Ye: fans rennen naar binnen terwijl show al bezig isTienduizenden fans zijn zaterdag naar het GelreDome in Arnhem gekomen voor het eerste Nederlandse concert van Ye.

Read more »

Antonelli wint vijfde race op rij terwijl Hadjar onder druk staatAndréa Kimi Antonelli heeft voor de vijfde keer op rij een Formule 1-race gewonnen, een prestatie die nog nooit eerder is gelukt in zijn carrière. Ondertussen loopt er een onderzoek naar mogelijke technische overtredingen bij Hadjar, wat tot diskwalificatie kan leiden. Ook Sergio Pérez is nog 'under investigation' en riskeert zijn WK-punt te verliezen aan Fernando Alonso.

Read more »

Mats (16) wil beste barber van Nederland wordenMats Tiemissen heeft een droom. Hij wil graag barber worden en dit tot in de puntjes goed beheersen. Uiteindelijk wil hij zijn eigen zaak openen.

Read more »