Leeds United heeft een memorabele overwinning behaald op Old Trafford, met een 1-2 overwinning tegen Manchester United. Ondanks een rode kaart voor Lisandro Martínez in een cruciale fase van de wedstrijd, wist Leeds de overwinning te behouden, wat de eerste competitiezege op Old Trafford is sinds 1981.

Binnen een half uur vond er een opmerkelijke gebeurtenis plaats in Manchester. Noah Okafor wist tweemaal het net te vinden, wat Manchester United op achterstand zette. De spanning steeg echter snel toen Casemiro de aansluitingstreffer maakte en de score op 1-2 bracht. De wedstrijd werd echter gekleurd door een rode kaart voor Lisandro Martínez . Farke, de coach van Leeds, was ondanks de voorsprong niet helemaal tevreden met de situatie. Hij gaf aan dat de rode kaart het momentum van de wedstrijd kon veranderen, ondanks dat Leeds op dat moment dominant was en de controle leek te hebben. Martínez kreeg de rode kaart na een overtreding waarbij hij de haren van Dominic Calvert-Lewin trok. De coach gaf aan dat de controle over de wedstrijd er goed uitzag voor de rode kaart en dat de wedstrijd verloor van zijn momentum, ondanks dat ze de wedstrijd onder controle hadden. De coach was niet helemaal blij met de rode kaart van Martínez.

Leeds United wist uiteindelijk de overwinning veilig te stellen en een historische zege te boeken op Old Trafford. Farke benadrukte dat de sleutel tot succes lag in het moedig spelen. Het team kwam naar Manchester met de intentie om te winnen, niet om defensief te spelen en te overleven. Hij erkende dat het team nog niet perfect is, maar dat de promotie naar de competitie het team de nodige ervaring geeft. Leeds boekte zijn eerste competitiezege op Old Trafford sinds 1981, een overwinning die veel emoties losmaakte bij de club en de supporters. Er was weliswaar al een overwinning in de FA Cup tegen Manchester United, maar deze overwinning in de competitie was van een andere orde. De coach prees de tegenstander, Manchester United, en benadrukte de kwaliteit van hun spelers, zelfs die op de bank zaten. Hij twijfelde er echter niet aan dat Leeds de overwinning verdiende. De overwinning was een fantastische avond voor iedereen die Leeds een warm hart toedraagt, een resultaat dat de supporters jarenlang zullen koesteren. De overwinning had de supporters verrast en blij gemaakt.

De overwinning van Leeds United op Old Trafford was niet alleen een sportieve prestatie, maar ook een moment van trots voor de club en haar fans. Het was een bewijs van de veerkracht en het doorzettingsvermogen van het team, zelfs nadat het een rode kaart had moeten incasseren. Farke benadrukte de noodzaak om moedig te spelen en de wedstrijd niet alleen te willen overleven. Deze mentaliteit leidde tot een historisch resultaat. De wedstrijd toonde aan dat de club op de goede weg is en dat de supporters hoopvol kunnen uitkijken naar de toekomst. De overwinning was een resultaat van hard werken en geloof in eigen kunnen. De overwinning was belangrijk voor het moreel van de club en de supporters. De supporters zagen een team dat bereid was om alles te geven voor de overwinning. De coach en de spelers hebben laten zien dat ze bereid zijn om te vechten voor de club en de fans





