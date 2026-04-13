Ledengroei Schokkervereniging door tv-programma: 'Heimwee naar Schokland' trekt nazaten aan

De Schokkervereniging, een vereniging voor afstammelingen van de voormalige bewoners van eiland Schokland, ziet een enorme ledengroei na het verschijnen van het tv-programma 'Heimwee naar Schokland'. De vereniging zet zich in om de geschiedenis van het eiland levend te houden en wil de zichtbaarheid van het eiland vergroten.

Normaal gesproken verwelkomt de Schokkervereniging , een club voor afstammelingen van de voormalige bewoners van eiland Schokland , jaarlijks een twintigtal nieuwe leden. Echter, in de afgelopen drie maanden is dit aantal explosief gestegen tot vierendertig. Voorzitter Laurens Klappe wijst op het succes van het tv-programma 'Heimwee naar Schokland ' van Omroep MAX als belangrijkste oorzaak van deze aanzienlijke ledengroei.

Veel nieuwe leden melden dat ze de serie hebben bekeken en tevens afstammen van de Schokkers. Klappe hoopt dat de positieve trend zich voortzet, en is verheugd met de hernieuwde interesse in de geschiedenis van het eiland. De hernieuwde belangstelling lijkt niet alleen van oudere generaties te komen, maar ook van jongere generaties die de geschiedenis van Schokland willen leren kennen en de verbinding met hun voorouders willen ervaren. De vereniging wil graag dat de interesse levend blijft. Jan Konter uit Vollenhove is een prominent voorbeeld van een nieuwe aanmelding. Als nazaat van de Schokkers zat hij aandachtig te kijken naar het programma en meldde zich direct aan. De emotionele impact van het programma was groot, vooral het verhaal over de gedwongen verhuizing van de bewoners in 1859, toen Schokland werd ontruimd vanwege de toenemende onveiligheid. De Schokkers werden gedwongen te integreren op het vasteland, wat vaak gepaard ging met moeilijke omstandigheden en een gebrek aan acceptatie. Klappe, Konter, Diender en Kwakman zijn slechts enkele voorbeelden van de vele bekende Schokker achternamen. De Schokkervereniging telt momenteel zo'n 600 tot 700 leden die afstammen van de oorspronkelijke eilandbewoners. De vereniging heeft als doel de interesse in de geschiedenis van het eiland levendig te houden. Ze organiseren jaarlijks de Schokkerdag, een bijeenkomst waar nazaten samenkomen op een plaats met een historische band met de Zuiderzee. De inspanningen van de leden sinds 1985 zijn onder andere gericht op het oprichten van een Schokkermonument in Kampen, een stad waar veel Schokkers destijds na de ontruiming hun toevlucht zochten. Naast de oprichting van het monument, hebben de leden zich ingezet voor verschillende initiatieven ter herdenking en behoud van het erfgoed. Dit omvat de herbegrafenis van overblijfselen van Schokkers, de markering van de oude begraafplaats op de noordpunt van het eiland, de terugkeer van de lichtopstand en de terugplaatsing van de klok in het museumkerkje. De Schokkervereniging zet zich ook in om de geschiedenis levend te houden door middel van hun clubblad Het Schokker Erf en de publicatie van diverse boeken. De voorzitter erkent echter dat de vereniging nog achterloopt op het gebied van digitale communicatie. Ze overwegen de mogelijkheden van social media, podcasts en een modernere website om een breder publiek te bereiken en de jeugd meer te interesseren. Klappe ziet ook een link met de huidige klimaatverandering en de impact daarvan op gemeenschappen over de hele wereld. Net als de bewoners van Schokland in het verleden, worden nu gemeenschappen in de Stille Zuidzee geconfronteerd met gedwongen verhuizingen als gevolg van de stijgende zeespiegel. De Schokkervereniging wil dit jaar ook de zichtbaarheid van het eiland verder vergroten, in samenwerking met het museum, Flevolandschap en de gemeente, om de herinnering aan Schokland en haar inwoners levend te houden





